L & A: Endlich!

Für die Aktie L & A stehen per 20.07.2018 0,04 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. L & A zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -80 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt L & A damit 83,66 Prozent unter dem Durchschnitt (3,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Apparel & Textile Products" beträgt 3,37 Prozent. L & A liegt aktuell 83,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

