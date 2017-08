LYNDEN gibt Kooperation mit Happy Liquid bekannt - die E-Liquid Bestseller gibt es nun für die LYNDEN VOD E-Zigarette

Berlin (ots) - Der Berliner E-Zigaretten Hersteller LYNDEN und diein München beheimatete Firma happy liquid starten eine strategischeAllianz im Vertrieb der E-Liquid Pods der LYNDEN VOD Produktreihe. AbAugust werden die beliebtesten E-Liquids des Münchener Unternehmensim Pod-Format für die LYNDEN VOD in den Vertriebsnetzen beiderUnternehmen deutschlandweit ausgerollt."Wir freuen uns heute ganz besonders unsere Allianz mit happyliquid bekanntzugeben. Die E-Liquids von Happy Liquid mit über100.000 zufriedenen Kunden gehören qualitativ und geschmacklich zuden besten im Markt" so René Linden, Geschäftsführer von LYNDEN. ZumStart werden die Geschmackssorten Spring Break, Tabak undApfelstrudel erhältlich sein."Mit LYNDEN verbindet uns bereits eine langjährige erfolgreicheGeschäftspartnerschaft. Die LYNDEN VOD ist eine zukunftsweisendePlattform welche technisch, als auch in Geschmack und Design führendin ihrer Kategorie ist." So Thomas Mrva, Geschäftsführer der HappyPeople GmbH.Die LYNDEN VOD E-Zigarette passt in jede Hemd- oder Hosentasche,erzeugt aber eine Dampf- und Geschmacksleistung, welche man bishernur von größeren Geräten kannte. Das E-Liquid wird in vorgefülltenPods einfach auf den Akku geschraubt und es kann losgedampft werden.Somit eignet diese E-Zigarette sich sowohl für Einsteiger als auchFortgeschrittene zu einem attraktiven Preis von 24,95 EUR.Die happy liquid Pods werden in den Stärken 0, 3 und 6mg Nikotinerscheinen. Die Geschmacksrichtung Spring Break ist eine Kombinationaus sommerlichen Früchten und einer leicht frischen Note, somit idealfür warme Sommertage. Apfelstrudel bringt den zuhause, frischgebackenen Apfelstrudel direkt ins E-Liquid Format. Tabak eignet sichnicht zuletzt für die zahlreichen Umsteiger von der klassischen TabakZigarette und sticht durch eine harmonische Mischung feinerTabakaromen hervor.Mit über 6000 Vertriebsstellen gehören LYNDEN und happy liquid zuden Marktführern im deutschen E-Zigaretten Segment. Ab August werdendie neuen happy liquid Pods deutschlandweit verfügbar sein.Über LYNDENLYNDEN ist einer der führenden Anbieter von E-Zigaretten in derDACH-Region. Das 2012 gegründete Unternehmen ist auf die Herstellungund den Vertrieb von hochwertigen und innovativen E-Zigaretten undE-Liquids spezialisiert. Sämtliche LYNDEN Produkte werden inDeutschland entwickelt, designed und geprüft. Sicherheit und Qualitätder Produkte und Prozesse sind durch Gütesiegel wie TÜV, CE, ISO9001, RoHs und cGMP zertifiziert.Über die Happy People GmbHhappy liquid ist eine Marke der Happy People GmbH. happy liquidproduziert und vertreibt sowohl Liquids als auch Basen fürelektrische Zigaretten. Liquids sind dabei für den sofortigenGebrauch geeignet, während Basen durch die Nutzer selbst mit Aromenangereichert werden können. Die Herstellung aller Produkte erfolgtkomplett in Deutschland, verwendet werden ausschließlichzertifizierte Ausgangsstoffe, die von deutschen Zulieferern bezogenwerden. Den hohen Qualitätsanspruch bestätigen auchLabor-Untersuchungen des TÜV Nord und der Universität Graz. DieTransparenz in der Produktion bei happy liquid ist einzigartig:Kunden können über die Webseite des Unternehmens kostenlos Einsichtin die Produktionsprotokolle jeder einzelnen Charge nehmen. Weiterhinbietet die Happy People GmbH eine vielfältige Auswahl anDienstleistungen, wie Analytik, Entwicklung oder Zulassung vonE-Liquids an.Pressekontakt:LYNDEN / PowerCigs Ltd.Geschäftsführer: René LindenStralauer Allee 2b10245 BerlinDeutschlandwww.LYNDEN.deinfo@lynden.dehappy liquid / Happy People GmbHGeschäftsführer: Thomas MrvaRupert-Mayer-Str. 4481379 MünchenDeutschlandwww.happy-liquid.cominfo@happy-liquid.comOriginal-Content von: PowerCigs Ltd., übermittelt durch news aktuell