Franklin, Tennessee (ots/PRNewswire) - LYNCH Biologics LLC (LBIO)gab heute bekannt, dass es eine Transaktion mit LuitpoldPharmaceuticals Inc. (LPI) abgeschlossen hat, der zufolge LBIO alleRechte bezüglich der "GEM 21S Growth Factor Enhanced Matrix" undbestimmter weiterer Vermögenswerte in Verbindung mit LPIs Geschäft imBereich Dental-Regeneration erworben hat. Die Transaktion überträgtalle Eigentumsrechte an LBIO, um "GEM 21S" weltweit kommerzialisierenzu können, darunter die Herstellungsrechte für die nachgelagerteFormulierung, Abfüllung und Endbearbeitung. LYNCH Biologics wird dasGEM 21S-Produkt zusammen mit einem Paket ergänzender regenerativerbiologischer Produkte über seinen Geschäftsbereich fürkranio-maxillofaziale Anwendungen direkt an Dental-Chirurgen,Paradontologen und Implantat-Zahnärzte vermarkten. Die Konditionender Transaktion wurden nicht offengelegt.Informationen zu LYNCH Biologics LLCLynch Biologics ("LBIO" oder "Unternehmen") ist ein aufregenerative Medizin spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen. DasUnternehmen setzt spezielle bioaktive Proteine ein, umGesundheitsdienstleistern für Patienten mit verschiedenenanspruchsvollen Heilungsproblemen - diabetische Fußgeschwüre, großezahnchirurgische Eingriffe und alle Problemfelder dazwischen ... vonKopf bis Fuß - Behandlungsoptionen anzubieten. Es erreicht diesesZiel über die Kommerzialisierung innovativer biologischer Präparate,Biomaterialien und Zelltherapien, die über Fusionen und Übernahmen,Lizenzierung sowie interne Forschung und Entwicklung erworben werden.Die Kommerzialisierung erfolgt über einen Direktvertrieb in den USAund über Lizenzpartner in aller Welt. Das Unternehmen hat derzeitvier Fokusbereiche: die Verbesserung der Wundheilung bei z. B.diabetischen Fußgeschwüren und postoperativen Wundkomplikationen; dieKnochen- und Weichgewebe-Regeneration im Dental- bzw.Kraniofazialbereich; die Bereitstellung vonProtein-Wachstumsfaktoren, die in der Herstellung von Therapien mitmesenchymalen Stammzellen eingesetzt werden; und die Globalisierungseiner Geschäftszweige. Dr. Sam Lynch, Gründer und CEO von LBIO, istder Gründer und frühere CEO von BioMimetic Therapeutics, Inc. Er istder Erfinder dieser Technologie und war Leiter des Teams, das sichdie Vermarktungsgenehmigung für "GEM 21S" und "Augment Bone Graft" inden USA und international gesichert hat.Informationen zu Luitpold Pharmaceuticals, Inc.Luitpold Pharmaceuticals, Inc. ist eine Konzerngesellschaft desjapanischen Unternehmens Daiichi Sankyo Co., Ltd. Seit 1994vermarktet Luitpold über seinen Geschäftsbereich "Osteohealth" mitStolz Produkte für den Knochenaufbau und die Geweberegeneration, dievon Dental-Fachleuten in aller Welt eingesetzt werden. Hauptziel desUnternehmens ist es, mit Professionalität und Integrität Produktehöchster Qualität zu entwickeln und zu vertreiben - Produkte, diewissenschaftlich und klinisch den Nachweis erbracht haben, diePatientenversorgung zu verbessern.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lynchbiologics.com.