Norgine B.V. gab heute die Einführung von LYMPHOSEEK® (TechnetiumTc 99m tilmanocept) in Dänemark, den Niederlanden und im VereinigtenKönigreich bekannt. LYMPHOSEEK® ist ein Radiopharmazeutikum der"nächsten Generation", das, wenn es für dieSentinel-Lymphknotenbiopsie (SLNB, Sentinel Lymph Node Biopsy)genutzt wird, eine bedeutende Alternative zu den aktuellen Methodenfür die Erkennung von Sentinel-Lymphknoten bei erwachsenen Patientenmit Brustkrebs, Melanom oder lokalem Plattenepithelkarzinom imMundraum darstellt.

LYMPHOSEEK® wurde speziell für das Targeting vonSentinel-Lymphknoten entwickelt, sowie dafür, dort gebunden undgehalten zu werden. Die Sentinel-Lymphknoten, die ersten Lymphknoten(oder Gruppe von Lymphknoten), sind am ehesten davon betroffen, dassKrebszellen des Primärtumors sich ansiedeln. LYMPHOSEEK®weist eine Falsch-negativ-Rate von 2,6 % in T1-T4cN0Plattenepithelkarzinom im Mundraum (OSCC, Oral Squamous CellCarcinoma) auf. Es wurden damit Sentinel-Lymphknoten bei 98 % derPatienten mit Tis, Tx oder T1-T4cN0-Brustkrebs und T1-T4cN0-Melanomerkannt.

LYMPHOSEEK® erweist sich als besonders wertvoll in derLymphdrainage von Tumoren am Mundboden (unter der Zunge), wasbesonders schwer sein kann. Derzeit erhalten bis zu 70-80 % derPatienten mit Mundkrebs im Frühstadium eine elektive Neck-Dissection,eine große Operation, die durch die Nutzung derSentinel-Lymphknotenbiopsie (SLNB) zur Stadienbestimmung vermiedenwerden könnte. Auf den großen europäischenMärkten* wurden im Jahr 2014 76.917 neue Fälle an Kopf- und Halskrebsdiagnostiziert.

"Der Mund- und Halsbereich weist viele lebenswichtige Strukturenauf, die das Sehen, Hören, Schmecken und andere grundlegendeFunktionen wie Atmen, Schlucken und Sprechen beeinflussen - all daskann bei einer Operation am Kopf oder Nacken beeinflusst werden",erklärte Professor Mark McGurk, Beratender Chirurg der Abteilung fürKopf- und Halsonkologie des University College Hospital London. "DieNutzung von SLNB zur Stadienbestimmung der Krankheit bedeutet, dassdie Mehrheit der Patienten mit Mundkrebs eine Neck-Dissectionvermeiden kann und dass damit unnötige Eingriffe verhindert werdenkönnen."

Die Nutzung von LYMPHOSEEK® zur Sentinel-Lymphknotenbiopsie weistdas Potenzial auf, einen positiven Einfluss auf Patienten, Chirurgenund die Nutzung von Krankenhausressourcen zu haben", erklärteProfessor John Buscombe, Direktor für Nuklearmedizin, Addenbrooke'sHospital, Cambridge. "Die ersten Erfahrungen legen nahe, dassLYMPHOSEEK® einen gesteuerten und durchgeplanten Übergang derPatienten von der Bildgebung zur Operation unterstützen kann, wodurchdie Wartezeit für Patienten und die OP-Teams verringert wird, da siesich sicher sein können, dass LYMPHOSEEK® für die Operation amnächsten Tag in den Lymphknoten bleibt."

"Peter Martin, Chief Operating Officer, Norgine kommentierte: "Alsein europäisches Multispezialist-Pharmaunternehmen ist es NorginesZiel, es allen Patienten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zuermöglichen, eine genaue Stadienbestimmung ihres Krebses durch dieNutzung der Sentinel-Lymphknotenbiopsie mit LYMPHOSEEK® zuermöglichen." Dies wird zu einer Reduktion von unnötigenchirurgischen Eingriffen führen, wodurch die Nutzung von Ressourcendes Gesundheitsbereichs eingeschränkt und die Lebensqualität vonPatienten verbessert werden kann."

Norgine einlizensierte LYMPHOSEEK® von der NavideaBiopharmaceuticals Inc für die Kommerzialisierung und den Vertrieb inEuropa und für bestimmte andere Schlüsselmärkte.

*Zu den Ländern gehören Frankreich, Deutschland, Italien, Spanienund das Vereinigte Königreich.