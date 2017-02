LVM wächst in allen Sparten stärker als der Markt / Beiträge steigen 2016 um 4,5 Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro

Münster (ots) - Gemessen am Beitragsvolumen konnte sich die LVMVersicherung 2016 wieder positiv vom Marktwachstum abheben, wie dienoch vorläufigen Geschäftszahlen zeigen: Mit etwa 4,5 Prozent ist dasUnternehmen 2016 stärker gewachsen als die Branche. Laut der kürzlichveröffentlichten Zahlen des Gesamtverbands der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) stagnierte das Wachstum derWettbewerber am deutschen Markt bei durchschnittlich 0,2 Prozent.Besonders erfreulich für die LVM Versicherung: Die positiveAbgrenzung vom Gesamtmarkt gelingt in sämtlichen Sparten. DieMuttergesellschaft LVM a.G., zu der das Schaden- und Unfallgeschäftgehört, steigerte ihre Beitragseinnahmen um 5,1 Prozent auf nunmehr2,2 Milliarden Euro. Die sehr positive Entwicklung insbesondere imSachgeschäft wurde 2016 durch eine starke Zunahme im Bereich derElementarversicherung gestützt."Elementarereignisse können existenzbedrohend sein und vor allemkönnen sie jeden treffen, das haben die Starkregenereignisse derletzten Jahre gezeigt - das Bewusstsein für dieses Risiko wächst inder Bevölkerung zunehmend", so Heinz Gressel, Vorstand für dieSparten Kraftfahrt, Haftpflicht, Rechtsschutz und Sach bei der LVMVersicherung. Auch die Beitragseinnahmen in der Lebensversicherungentwickelten sich mit einem Plus von 2,9 Prozent deutlich positiverals der Markt insgesamt, der mit -1,7 Prozent erneut eine rückläufigeEntwicklung aufzeigt. In der Krankenversicherung verzeichnet zwarauch der Markt ein leichtes Wachstum von 1,1 Prozent, jedoch kann dermünsterische Versicherer sich auch hier mit 3,5 Prozent deutlichabsetzen.Positive Zwischenbilanz des neuen Vorstandsvorsitzenden Dr.Mathias Kleuker zeigte sich zufrieden mit den vorläufigenErgebnissen: "In einem wettbewerbsintensiven Markt wie derVersicherungsbranche sind so positive Wachstumszahlen keineSelbstverständlichkeit. Darüber hinaus erwarten wir erneut einen sehrerfreulichen Konzernjahresüberschuss für 2016. Diese Erfolgebestärken uns darin, dass unsere strategische Ausrichtung alsServiceversicherer genau richtig ist." Der promovierte Jurist hatteim Juli das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Jochen Herwigübernommen, der nach über 40 Jahren Unternehmenszugehörigkeit in denRuhestand verabschiedet worden war.Auch zukünftig will die LVM ihre Stärke in der persönlichenBetreuung der Kunden ausspielen, diese aber noch stärker digitalerlebbar machen. Kleuker: "Vorort-Betreuung und digitale Leistungenund Prozesse sind keine Widersprüche, sondern ergänzen sich im Sinneeines Serviceversicherers ideal." Bereits heute für den Kundenerlebbare Beispiele sind das digitale Kundenportal "Meine LVM" undauch die "LVM-App", über die unter anderem Schäden gemeldet oderBelege für die Krankenversicherung eingereicht werden können.Nicht nur in Sachen Digitalisierung sieht Kleuker sein Unternehmenals gut gerüstet: "Trotz einiger Herausforderungen, denen sich diegesamte Versicherungsbranche stellen muss, wird die LVM Versicherungihren Wachstumskurs auch in Zukunft weiter fortsetzen."Pressekontakt:Nicola FlügemannAbteilung KommunikationPresse- und Öffentlichkeitsarbeit/GrundsatzLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-1623Telefax: 0251 702-991623n.fluegemann@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM-Versicherungen, übermittelt durch news aktuell