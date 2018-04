LVM Versicherung blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück / Komposit bleibt ein Wachstumstreiber (FOTO)

Münster (ots) -Die LVM Versicherung hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2017weiter fortgesetzt - dies geht aus dem aktuellen Geschäftsberichthervor, den der Konzern anlässlich seiner Mitgliederversammlung inMünster vorgelegt hat. Demnach belaufen sich die Beitragseinnahmenfür das vergangene Jahr auf rund 3,5 Milliarden Euro (2016: 3,4Milliarden Euro). Das damit einhergehende Beitragswachstum liegt bei3,1 Prozent und übertrifft deutlich den Branchendurchschnitt von 1,8Prozent. Der Jahresüberschuss liegt mit 205,3 Millionen Euro nahezuexakt auf dem Niveau des Vorjahres (2016: 205,8 Millionen Euro).Das Eigenkapital des Unternehmens erhöhte sich durch die Zuführungdes Jahresüberschusses auf 2,3 Milliarden Euro. "Die LVM ist einVersicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Daher werden keineGewinnanteile an Aktionäre ausgeschüttet, sondern bleiben zu 100Prozent als Eigenkapital im Unternehmen", soLVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker. In Zeiten dauerhaftniedriger Zinsen sei die Eigenkapitalausstattung eines Versicherersein wesentlicher Sicherheitsfaktor für die Kunden.Die guten Geschäftszahlen des Konzerns liegen vor allem in derEntwicklung der Muttergesellschaft LVM a.G. begründet: Mit einemBeitragsplus von 4,8 Prozent sind die Einnahmen im sogenanntenKompositgeschäft - den Schaden- und Unfallsparten - auf rund 2,3Milliarden Euro gestiegen. Besonders stark entwickelt haben sich dieSachversicherung mit Zuwächsen von 7,8 Prozent (Branche: 3,2 Prozent)sowie die Unfallversicherung mit einem Plus von 4,4 Prozent (Branche:0,5 Prozent). Die LVM-Autoversicherung verzeichnet ein Plus von107.000 zusätzlich versicherten Fahrzeugen und festigt damit ihrePosition unter den fünf größten bundesdeutschen Kfz-Versicherern.Obwohl - parallel zum Wachstum in den Kompositsparten - auch dieSchadensmeldungen auf insgesamt rund 865.000 (+ 4,2 Prozent)anstiegen, erzielte die LVM alleine im Kompositgeschäft einenJahresüberschuss von 179 Millionen Euro.Wie aus dem Geschäftsbericht weiter hervorgeht, trug in LVM-Lebendie Entwicklung im strategisch wichtigen Geschäft gegen laufendenBeitrag mit einem Plus von 1,0 Prozent positiv zum Wachstum derUnternehmensgruppe bei (Branche: 0,2 Prozent). Insgesamt meldet dieLVM-Tochtergesellschaft Beitragseinnahmen in Höhe von etwa 809Millionen Euro (- 1,1 Prozent). Der leichte Rückgang resultierte auseinem Sondereffekt des Vorjahres und beschränkte sich auf daskurzfristige Einmalbeitragsgeschäft.Die LVM-Krankenversicherung erzielte mit Beitragseinnahmen von345,9 Millionen Euro ein Wachstum von 3,7 Prozent (Branche: 4,7Prozent). Dr. Rainer Wilmink, Ressortvorstand LVM-Leben undLVM-Kranken: "Wir wachsen insbesondere durch Neukunden. Im Gegensatzzur allgemeinen Marktentwicklung haben wir die Beiträge für unsereBestandskunden 2017 sehr stabil gehalten." Die überdurchschnittlicheBeitragsstabilität sei ein wesentliches Qualitätsmerkmal derLVM-Krankenversicherung, so Wilmink weiter.Im Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen entwickelten sichinsbesondere die Einzahlungen in Investmentprodukte sehr positiv undübertrafen mit einem Volumen von 88,6 Millionen das guteVorjahresergebnis noch einmal. Die Immobilienfinanzierung profitiertevom anhaltenden Bauboom und erreichte mit Neuzusagen von 179,6Millionen Euro ein Bestandsvolumen von 1,3 Milliarden Euro.Angesichts guter Wachstumsprognosen geht die LVM Versicherung auchfür 2018 von einem guten Jahresergebnis aus, das aufgrund eineserhöhten Schadenaufkommens aber wohl insgesamt unter dem desVorjahres liegen wird. Hintergrund: Im Januar hatte das Sturmtief"Friederike" vor allem in Nordrhein-Westfalen für zahlreiche undteils heftige Schäden gesorgt. Die LVM geht davon aus, dassFriederike in der Sach- und Autoversicherung mit rund 74.000gemeldeten Schäden und Kosten in Höhe von etwa 87 Millionen Euro zuBuche schlägt.Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker bleibt gelassen: "Auchwenn sich ein solches Unwetter auf das Jahresergebnis auswirkt - dieAbsicherung unserer Kunden vor derartigen Ereignissen ist unsereAufgabe. Wir verstehen stürmische Zeiten deshalb als Chance, unserServiceversprechen gegenüber unseren Kunden einzulösen. Aufgrundunserer Finanzkraft können wir auch Unwettern dieser Größenordnungaus einer Position der Stärke begegnen."Bei den Tochtergesellschaften LVM-Leben und LVM-Pensionsfondsstanden turnusmäßig Neuwahlen im Aufsichtsrat an. Der langjährigeAufsichtsratsvorsitzende und ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister,Jochen Borchert, schied zusammen mit Prof. Dr. Horst-DieterWesterhoff und Detlef Bierbaum aus Altersgründen aus dem Aufsichtsratder LVM-Leben aus. Neu gewählt wurden Eckhard Uhlenberg, Dr. WolfgangLeoni und Prof. Dr. Martin Peter Schulze Schwienhorst. Aus demAufsichtsrat der Pensionsfonds-AG stellten sich neben Borchert undWesterhoff auch Dr. Peter Schmidt und Gerd Kettler aus Altersgründennicht erneut zur Wahl. Neu im Aufsichtsrat sind Franz-JosefHolzenkamp, Ruth Werhahn, Diane Zetzmann-Krien und Philipp SchulzeEsking. 