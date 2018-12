LVM-Leben hält Gesamtverzinsung von 3,5 Prozent stabil / Kunden profitieren von der Finanzstärke des Unternehmens (FOTO)

Münster (ots) -Die LVM Lebensversicherungs-AG bietet ihren Neukunden auch 2019eine ansehnliche Rendite: Wie schon im Vorjahr erhaltenRentenversicherungen mit modernen Garantiekonzepten eineGesamtverzinsung inklusive Schlusszahlung in Höhe von 3,5 Prozent.Die laufende Verzinsung beträgt dabei weiterhin 2,5 Prozent, hinzukommen 1,0 Prozent aus der Mindestbeteiligung an denBewertungsreserven sowie dem Schlussgewinn."Wir sehen gerade bei unseren jüngeren Kunden eine zunehmendeSensibilität für das Thema private Altersvorsorge. Umso erfreulicherist es, ihnen ihr Vertrauen in unsere Lebensversicherungsprodukte miteiner sehr guten Gesamtverzinsung zurückzahlen zu können", sagtLVM-Vorstandsmitglied Dr. Rainer Wilmink.Dass die LVM Lebensversicherungs-AG ihre Gesamtverzinsung trotzdes historisch niedrigen Zinsniveaus stabil halten kann, siehtWilmink zum einen in einem soliden und innovativenKapitalanlagemanagement, zum anderen in hoher Finanzkraft begründet:"LVM-Leben investiert breit diversifiziert, und das sehr effizientund nachhaltig - auch in Aktien und alternative Investments wieerneuerbare Energien, Private Equity und Immobilien. Dieserenditeträchtigeren Investments stabilisieren die Renditeerwartungfür unsere Kunden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einesolide Kapitalausstattung mit umfangreichen Sicherheitsmitteln."Die LVM Lebensversicherungs-AG kommt indes nicht nur demKundenwunsch nach einer guten Verzinsung, sondern auch dem nachpersönlicher Beratung und Betreuung nach. Dies gewährleistet sie überein bundesweites Netz aus 2.300 Vertrauensleuten mit über 4.800Mitarbeitern.Pressekontakt:Katharina FieglAbteilung KommunikationPresse- und Öffentlichkeitsarbeit/GrundsatzLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-3993Telefax: 0251 702-993993k.fiegl@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM-Versicherung, übermittelt durch news aktuell