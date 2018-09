LVMH-Uhrenchef Biver zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück

Zürich (awp/reu) - Bem weltgrössten Luxusgüterhersteller LVMH kommt es zu einem Wechsel in der Uhrensparte. "Ich gebe meine operative Verantwortung ab. Aber ich bleibe als nicht-exekutiver Präsident des Uhrenbereichs von LVMH und der drei Uhrenmarken TAG Heuer, Zenith und Hublot", sagte Jean-Claude Biver in einem Telefongespräch am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters und bestätigte entsprechende Medienberichte. Biver leidet seit Monaten unter ernsthaften Gesundheitsproblemen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.