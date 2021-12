LVMH Aktie: Das gab es noch nie!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.12.2021, 16:04 Uhr, an ihrer Heimatbörse EN Paris mit 724.2 EUR.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton von 722 EUR ist mit +9,49 Prozent Entfernung vom GD200 (655,24 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 698,9 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 666 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -7,76 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 722 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton mit einem Wert von 37,16 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 146,53 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

