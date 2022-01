LVMH-Aktie: Schick, schick!

LVMH ist auf Shopping-Tour: Wie aus Medienberichten hervorgeht, ist der französische Modegigant nun in den USA fündig geworden. Demnach hat LVMH eine Minderheitsbeteiligung an der aufstrebenden New Yorker Marke „Aimé Leon Dore“ erworben.

LVMH-Imperium wird immer größer

Nach Angaben des Branchenmagazins „WWD" wird Aimé Leon Dore weiterhin unabhängig von seinem New Yorker Büro aus operieren. LVMH soll lediglich eine unterstützende und beratende Funktion ...



