LVMH Aktie: Nächsten Dienstag…!

Beim Luxusgüteranbieter LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (kurz „LVMH“) steht kommende Woche die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) an. Wie in diesen Zeiten nicht ungewöhnlich soll diese als virtuelle Veranstaltung – d.h. ohne Präsenz der Aktionäre – stattfinden, und zwar am 30. Juni ab 10:30 Uhr. Da soll über sage und schreibe 18 Tagesordnungspunkte („resolutions“) abgestimmt werden – und dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung