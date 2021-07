LVMH Aktie: Das Maß der Dinge!

LVMH bleibt in der Luxusbranche das Maß der Dinge. Das Pandemiejahr 2020 hat der Konzern zwar nicht ohne Schrammen überstanden (der Umsatz ging um 16,8% zurück und der Gewinn um 34,4%), dafür profitiert LVMH überproportional von der wieder erstarkten Konsumfreude nach Luxusgütern. Der Aktienkurs hat einen neuen Rekordwert erreicht und LVMH zum am höchsten bewerteten Unternehmen in Europa sowie CEO Arnault ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



