LVMH Aktie: Gigantischer Hammer!

Am 22.01.2022, 01:00 Uhr notiert die Aktie Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton an ihrem Heimatmarkt EN Paris mit dem Kurs von 697.2 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Nach einem bewährten Schema haben wir Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton damit 40,64 Prozent über dem Durchschnitt (8,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 25,27 Prozent. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt aktuell 23,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1 Prozent und liegt damit 18,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 19,1). Die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (671 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -3,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 697,2 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Sollten LVMH Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich LVMH jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur LVMH Aktie.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...