LVMH-Aktie: Dagegen hat Buffett keine Chance!

Die LVMH-Aktie ist einer der Topperformer unter den Bluechips der vergangenen Jahre. Mit einer mehr als Verdreifachung des Kurses über die letzten fünf Jahr stellt die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns sowohl den Weltindex MSCI World als auch Warren Buffetts legendäre Investmentholding Berkshire Hathaway ganz locker in den Schatten. Bleibt das auch in Zukunft so?

Ein post-Pandemie-Gewinner…

Gut möglich, denn die Aussichten von LVMH ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung