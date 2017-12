LVMH Aktie: Auf Erfolgskurs!

Liebe Leser,

LVMH bleibt in der Luxusbranche das Maß der Dinge, wie die Halbjahreszahlen belegen. Der Umsatz wurde organisch um 12%, das operative Ergebnis um 23% und der Nettogewinn um 24% gesteigert. Dank des soliden freien Cashflows konnte die Nettoverschuldung um ein Viertel abgebaut werden. Besonders gut liefen die Geschäfte in Europa, Asien und den USA. Hauptumsatztreiber war einmal mehr die Sparte Fashion und Leder (+17%). Die Marke Louis Vuitton setzte ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort und war hauptverantwortlich dafür, dass sich die operative Marge in diesem Segment auf 31,7% erhöhte.

Mit Ausnahme des Bereichs Wein und Spirituosen verzeichneten alle Bereiche ein zweistelliges Wachstum

Alle anderen Segmente trugen mit zweistelligen Umsatzzuwächsen ebenfalls zum positiven Geschäftsverlauf bei. Durch die Übernahmen des Kofferherstellers Rimowa und von Christian Dior Couture wurde das Portfolio um starke Marken erweitert. Im 3. Quartal knüpfte LVMH nahtlos an das gute 1. Halbjahr an und präsentierte ein Umsatzplus von 14%. Während Währungseffekte die Umsatzentwicklung um 5% belasteten, lieferte Dior Couture, das erstmalig konsolidiert wurde, einen positiven Beitrag von 7%.

Mit Ausnahme des Bereichs Wein und Spirituosen, der unter Zulieferengpässen litt, verzeichneten alle Bereiche ein zweistelliges Wachstum. CEO Arnault plant, weitere Marktanteile durch die geografische Expansion und Produktneuheiten zu gewinnen. LVMH steuert auf ein weiteres Rekordjahr zu. Trotz der guten Geschäftsentwicklung halten wir das Kurspotenzial aufgrund des historisch hohen KGVs für limitiert.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.