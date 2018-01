LVMH: 2018 kein Jahr für Luxus?

Liebe Leser,

Luxusartikel sind die Domäne von Louis Vuitton Moet Hennessy, die sich speziell in Russland, China, Japan und Korea großer Beliebtheit erfreuen. Die steigende Nachfrage speziell durch das prosperierende China hat dem Konzern in den letzten Jahren satte Gewinne beschert, was sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen hat. Aber seit dem Erreichen eines Rekordhochs im November 2017 bei 259,55 Euro korrigiert die Aktie um 20 Euro pro Aktie und droht dadurch, die 90 Tage Linie zu unterschreiten. Kann sich der Kurs wieder erholen oder geht es weiter abwärts?

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Sind Sie in die Aktie investiert oder planen Sie ein Investment in den nächsten Tagen? Dann beachten Sie bitte folgende drei wichtige Kennmarken.

240 Euro. Die wichtigste der drei Marken zuerst. Hier kann sich ein Top ausbilden, hier verläuft der Aufwärtstrend von 2016 und hier befindet sich die Unterkante der zuletzt eingesetzten Korrekturbewegung. Diese Marke ist Widerstand und Unterstützung zugleich. Ein Rücksetzer unter diese Marke wäre kein gutes Signal für die bullisch orientierten Anleger.

255 Euro. Kann der Wert diesen Widerstand überwinden, hellt sich das Chartbild wieder deutlich auf und 2018 kann ein weiteres gutes Jahr für den Luxusgüterhersteller werden.

229 Euro. Eine wichtige Unterstützung, sollten die 240 Euro nicht gehalten werden können. Hier verläuft die 200 Tage Linie. Wird auch diese gebrochen, so sind Abgaben bis auf 212 Euro zu befürchten.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.