LUXUSMODE-SPIEL DREST ERNENNT LISA BRIDGETT ZUM NEUEN CEO

London (ots/PRNewswire) -DREST, das Unternehmen, das hinter dem weltweit ersten interaktiven Luxus-Styling-Spiel steht, gibt heute Lisa Bridgett als neuen CEO bekannt, als Teil der geplanten Weiterentwicklung des Management-Teams, zu einem aufregenden Zeitpunkt in der aufsteigenden Wachstumskurve des Unternehmens.Die Gründerin und Schöpferin Lucy Yeomans, die zuvor bei Harper's Bazaar und Net-A-Porter tätig war, wird Co-Chairman und Chief Brand and Product Officer. Lucy wird in ihrer Rolle als Chief Brand & Product Officer weiterhin die strategische Produkt-, Partnerschafts-, Marken- und Kreativentwicklung von DREST anführen und die Entwicklung des Metaverse der Spieleplattform vorantreiben. Neben Lucy wird der Investor und Unternehmer Graham Edwards als Ko-Vorsitzender fungieren.Lisa Bridgett - bisher COO - wird zum CEO ernannt und wird auch dem Vorstand des Unternehmens beitreten. Lisa wird die Entwicklung von DREST in den Bereichen Gaming, Medien, Daten und E-Commerce vorantreiben, während das Unternehmen sein jährliches Nutzerwachstum von 250 % weiter ausbaut und sich auf eine rasche Beschleunigung im Jahr 2022 vorbereitet. Lisa, die bei Accenture, Universal Music, Ralph Lauren und Net-A-Porter tätig war, bringt einen beträchtlichen Sachverstand in den Bereichen Technologie, Digitaltechnik und E-Commerce mit.Lucy und Lisa konzentrieren sich auf den Aufbau eines Metaversums mit Gamification und nutzergenerierten Inhalten, in dessen Mittelpunkt Luxus steht. Die geplante Weiterentwicklung des Managements folgt auf die signifikante Nutzerbindung und das Wachstum von DREST im Jahr 2021 und auf das in Rekordtempo wachsende Interesse der Luxus- und Lifestyle-Branche an Spielen und dem Metaverse.DREST ist weithin als das Premium-Spielerlebnis in der Modebranche anerkannt. Dank seiner Führungsrolle und seiner bisherigen Dynamik ist das Unternehmen perfekt positioniert, um seine Partner bei der Nutzung von Chancen in den Bereichen Mode, Schönheit, Unterhaltung, Reisen und darüber hinaus zu unterstützen.Lucy Yeomans, Gründerin und Ko-Vorsitzende von DREST, sagte:„Wir haben einen spannenden Moment in der Entwicklung von DREST erreicht, und wie es für alle Start-ups in dieser Phase notwendig ist, richten wir alle Elemente unseres Unternehmens auf langfristigen Erfolg aus.Kluge Führungspersönlichkeiten und Gründer spielen ihre Stärken aus, was für mich bedeutet, dass ich mich intensiver und gezielter um unser Produkt, unsere Marke und unsere Partnerschaften kümmern muss. Als es darum ging, unseren CEO zu ernennen, war Lisa die natürliche Wahl. Sie ist eine inspirierende und beeindruckende globale Führungspersönlichkeit, die mit ihrer dynamischen digitalen Kompetenz in den Bereichen Musik, Mode und Spiele erfolgreich ist.Ich bin besonders stolz auf die Tatsache, dass in einer Branche, in der Frauen die Mehrheit des Marktes ausmachen (62 % der Handygames-Spieler sind weiblich) und dennoch 84 %* aller Führungspositionen von Männern besetzt sind, zwei Frauen an der Spitze von DREST stehen. Wir stellen den Status quo in Frage und setzen hoffentlich einen Trend!"Lisa Bridgett, CEO von DREST, sagte dazu:„Ich freue mich sehr, DREST gemeinsam mit Lucy Yeomans voranzutreiben, einer führenden Visionärin im Bereich der Produktinnovation von Inhalten und Technologie, die das Nutzererlebnis von Luxus verändert hat. In meiner Rolle werde ich mich auf die Skalierung von DREST durch unser Entwickler-Ökosystem, Marketingkanäle und strategische Einnahmequellen konzentrieren und dabei auf dem beeindruckenden Wachstum unserer Nutzerbasis aufbauen."INFORMATIONEN ZU DREST Februar 2022DREST ist die weltweit erste Luxus-RVR-Plattform, auf der die reale und die virtuelle Welt ineinander greifen und Mode auf Spaß trifft. DREST ist das führende Modestyling-Handyspiel, bei dem Kreativität, nutzergenerierte Inhalte, Shopping, Unterhaltung und Philanthropie im Mittelpunkt stehen. DREST wurde 2019 von Lucy Yeomans, der preisgekrönten ehemaligen Chefredakteurin von PORTER, NET-A-PORTER.COM und Harper's BAZAAR UK, gegründet und öffnet das Gamification-Portal für die Luxusmodebranche und bietet Menschen überall die Möglichkeit, in dieser aufregenden Welt zu spielen.Aufbauend auf der proprietären Avatar-Technologie kombiniert DREST Gamification, Advertorial, E-Commerce und Datenstrategien, indem DREST mit den besten Marken und Talenten der Mode- und Unterhaltungsbranche zusammenarbeitet und so ein unvergleichliches Spielerlebnis bietet. DREST enthält die Elemente des Metaversums in seinem Kern, indem es durch seine Styling-Herausforderungen eine Plattform für nutzergenerierte Inhalte bietet und so das Beste aus dem Spiel der Nutzer hervorruft, das virtuelle Kreationen dazu inspiriert, real zu werden, und das Reale in der virtuellen Welt wiedergibt.Das digitale Modesortiment von DREST, das mit über 250 Luxusmarken wie Gucci, Bottega Veneta, Prada, Off-White, Loewe, Chloé, Cartier, Burberry und Stella McCartney zusammenarbeitet, wird sowohl von Farfetch als auch direkt von den Marken zur Verfügung gestellt und ermöglicht es den Nutzern, die begehrten Stücke, mit denen sie sich virtuell gestylt haben, nahtlos im echten Leben zu kaufen.Im Jahr 2020 stellte DREST einige der zukunftsweisendsten Laufsteg-Namen als Supermodel-Avatare vor - Natalia Vodianova, Precious Lee, Irina Shayk, Imaan Hammam und Candice Huffine, die allesamt Fürsprecher und Aushängeschilder für wichtige Wohltätigkeitsorganisationen und Bewegungen sind, denen DREST zugesagt hat, das Bewusstsein für sie zu schärfen und 50 % der von den Supermodels erzielten Einnahmen auszugleichen.DREST kündigte außerdem das ikonische Talent Mary Greenwell als beratende Make-up-Künstlerin für das Spiel und den gefeierten Hairstylisten Sam McKnight als Schöpfer der exklusiven virtuellen Haardesigns der Supermodels an.DREST steht im App Store zum Download bereit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1744507/DREST_Lucy_Yeomans.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1744506/DREST_Lisa_Bridgett.jpgPressekontakt:Jennifer Dickinson,Direktorin für Marken- und Marketinginhalte,jenny.dickinson@drest.com,07557771703Original-Content von: DREST, übermittelt durch news aktuell