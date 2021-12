LUNA: Diese Ethereum-Rivalen erzielten letzte Woche große Gewinne!

Während Bitcoin (CRYPTO:BTC) und Dogecoin (CRYPTO:DOGE) in der letzten Woche abstürzten, erzielten diese Ethereum (CRYPTO:ETH)-Rivalen große Gewinne.

Terra (LUNA)

Die Münze einer Blockchain, die mit Fiat-gebundenen Stablecoins preisstabile globale Zahlungen unterstützt, stieg in der letzten Woche um 32,57 %. Der LUNA-Preis erreichte am Sonntag ein Allzeithoch von 77,94 $. Der steigende LUNA-Preis bedeutete, dass der Coin am Wochenende die Marktkapitalisierung von DOGE überholte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung