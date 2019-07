LUMIX Photo Adventure in The Islands of Tahiti (FOTO)

Hamburg (ots) -Eine Reise ins Paradies: Die LUMIX Photo Adventure geht in dienächste Runde und lädt Teilnehmer auf die einzigartigen Inseln vonTahiti ein, um dort auf die Jagd nach dem perfekten Urlaubsfoto zugehen. Neben Panasonic stehen Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui, dieHotelkette Sofitel Hotels Französisch-Polynesien, derReiseveranstalter Windrose Finest Travel und die ReisebüroketteBest-Reisen hinter der Aktion. Fotografie-Interessierte haben absofort die Möglichkeit, diese besondere Traumreise zu buchen.Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Meer, schroffe Vulkangipfel,üppige Tropenwälder: Auf den Inseln von Tahiti trifft eineatemberaubende Vielfalt an Flora und Fauna auf die lebendige undinteressante Kultur der Einwohner. Im Rahmen der LUMIX PhotoAdventure in The Islands of Tahiti gibt Panasonic nun zusammen mitseinen Projektpartnern Interessierten die Chance, die bestenFoto-Spots der Inselgruppe in Französisch-Polynesien zu erkunden undtraumhafte Urlaubsmotive zu schießen. Die Reisen können ab sofortüber Windrose Finest Travels oder die Best-Reisebüros gebucht werdenund finden im Oktober/November 2019 sowie an mehreren Terminen in2020 statt. Die Trips sind auf jeweils 16 Teilnehmer begrenzt.Auf der 15-tägigen Entdeckungstour erkunden die Reisenden dieschönsten Orte der Inselgruppe. Auf der Agenda stehen unter anderemStopps auf den Inseln Tahiti, Bora Bora und Moorea, die alle zu demHauptarchipel - genannt Gesellschaftsinseln - gehören. Zum Auftaktder Tour geht es auf Tahiti im Rahmen einer Inselrundfahrt zurlängsten Welle der Welt in Teahupoo. Auf Bora Bora können dieschönsten Sonnenuntergänge mit der Kamera eingefangen und sogar mitRochen und Haien geschwommen werden. Auf Moorea erkunden dieReisenden die vielfältigen Landschaften auf einer geführten Wanderungund können die tahitianische Kultur und die Mentalität der Polynesierhautnah miterleben.Damit die Teilnehmer der LUMIX Photo Adventure in The Islands ofTahiti ihre Impressionen bestmöglich festhalten können, darf einekompakte LUMIX Kamera auf der Reise nicht fehlen. Pro Hotelzimmerwird den Reisenden eine Kamera des Modells LUMIX DMC-TZ71 zurVerfügung gestellt. Die Kompaktkamera vereint ein leistungsstarkes24-720mm-Leica-Zoom Objektiv und vielfältigeEinstellungsmöglichkeiten in einem kleinen, schlanken Gehäuse. Mitihrer praktischen Bedienung über Multifunktionsring am Objektiv,variablen Bildgestaltung bei Foto und Full-HD-Video, RAW-Format undWiFi/NFC-Konnektivität ist die LUMIX DMC-TZ71 der idealeReisebegleiter für qualitativ hochklassige Fotos und Videos."Wir sind stolz, dass wir die LUMIX Photo Adventure so erfolgreichals ein Format etablieren konnten, das für alle beteiligtenKampagnenpartner messbare Erfolge bietet," sagt Michael Langbehn,Head of PR, Media und Sponsoring von Panasonic Deutschland. Vor vierJahren hat Panasonic mit der Agentur Weltmeyster das LUMIX PhotoAdventure ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eineKooperationskampagne, die sowohl die touristische Destination alsauch die Panasonic Marke LUMIX effektiv inszeniert.Destinationspartner waren bislang Namibia, Texas, Costa Rica undIrland.Weitere Informationen sowie Impressionen zur aktuellen LUMIX PhotoAdventure in The Islands of Tahiti gibt es auf der Kampagnen-Webseitevon Panasonic und den Partnerseiten von Best-Reisen sowie Windrose.Zusätzliche Details zu den Inseln von Tahiti gibt es von TahitiTourisme.Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell