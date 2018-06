LUMIX G: Spiegellos löst Spiegelreflex ab / Panasonic treibt Innovationen im DSLM-Segment weiter voran (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Spiegellose Systemkameras liegen laut neuesten Verkaufszahlen derGfK erstmals sowohl im Umsatz als auch in Menge vor denSpiegelreflex-Modellen. Das von Panasonic ins Leben gerufene Segmenterfreut sich bei Profis und Foto-Aufsteigern gleichermaßen immergrößerer Beliebtheit. Auch die Tester der Stiftung Warentest raten inihrem aktuellen Vergleich zu spiegellosen Systemen. Dabei schnitt dieLUMIX G9L von Panasonic als Testsieger am besten ab.Die neuesten GfK-Verkaufszahlen von April 2018 belegen, dassspiegellose Systemkameras erstmals die Spiegelreflexkameras hintersich lassen. Diese seit langem anhaltende Entwicklung drückt sich nunauch in Zahlen aus. "Es ist nicht verwunderlich, dass die Vorteileder DSLM-Systeme auch bei den Verbrauchern gut ankommen. Sie habensich in den letzten zehn Jahren technologisch so gut entwickelt, dasssie Spiegelreflexmodelle in der gleichen Preisklasse in vielenBelangen überbieten." sagt Michael Langbehn, Head of PR, Media undSponsoring bei Panasonic Deutschland.Insbesondere die handliche Bauweise der spiegellosen Modelle istvon Vorteil: trotz der extrem leichten und kompakten Gehäuse undObjektive bieten sie gleichzeitig eine herausragende Bildqualität.Aber auch die anderen Vorteile: Live-Vorschau-Sucher,Gehäuse-(Dualer)Stabilisator, lautloses Auslösen, Touchscreen undVideofunktionalität haben dazu geführt, dass die Vormachtstellung derSpiegelreflexkameras endgültig gebrochen ist. Mit der LUMIX G Seriesind den kreativen Möglichkeiten dank des Wechselobjektivs keineGrenzen mehr gesetzt. Die über 70 Objektive des MicroFourThirdStandards bieten für jedes Fotobedürfnis die ideale Ausstattung.Spiegellose Systemkameras feiern in diesem Jahr 10-jährigesBestehen. Mit der LUMIX G1 begründete Panasonic 2008 dieErfolgsgeschichte dieser Sparte. Seitdem gab es großeInnovationsprünge bei den DSLM-Modellen. Schon seit geraumer Zeitkann die etablierte Kamerasparte ihre Konkurrenz mit Spiegel in denSchatten stellen. Auch das Bewusstsein für die Qualität dieserModelle ist bei den Kunden mit den Jahren gestiegen.Die spiegellosen Kameras sind zudem die großen Gewinner imkürzlich vorgestellten Systemvergleich des Verbrauchermagazins "test"(04/2018) der Stiftung Warentest, bei dem 14 Modelle ohneVollformatsensor getestet wurden. "Wir raten zu spiegellosenModellen, in unseren Tests schneiden sie oft besser ab", heißt es imTestbericht.Die LUMIX G9L erzielte als Testsieger mit der Testnote "1,6" einesder besten bislang je ermittelten Ergebnisse. Auch die LUMIX GX800Ksicherte sich mit dem Gesamturteil "gut" (2,2) einen Platz unter denbesten Modellen in der Kategorie "günstigste Gute".Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell