LUMIX GX800: Vielseitiges Kompakt-Talent mit 4K (FOTO)

Hamburg (ots) -LUMIX GX800: Vielseitiges Kompakt-Talent mit 4KMit 16-Megapixel-Sensor ohne Tiefpassfilter und 4KFoto/Video-Funktionen für Einsteiger und komfortorientierteFortgeschrittenePanasonic stellt mit der LUMIX GX800 eine neue DSLM-Systemkameraim Micro-FourThirds-System vor. Die GX800 ist das neueEinstiegsmodell der GX-Reihe und Step-up-Kamera der GF7 im flachen,handlichen Kompaktformat. Sie vereint aktuellste Technologie für hoheBildqualität und Bedienkomfort mit praxisgerechten Funktionen bis hinzum hochklappbaren Monitor für Selfies und eine Vielzahl attraktiverOptionen wie etwa dem vielseitigen 4K Fotomodus.Der Digital-Live-MOS-Sensor mit 16 Megapixeln und jetzt ohneTiefpass-Filter sorgt in Kombination mit der neuesten Version desVenus Engine-Bildprozessors für gestochen scharfe, hochauflösendeBilder mit feinen Details, hohem Kontrast und beeindruckenderFarbwiedergabe. Die maximale Empfindlichkeit beträgt ISO 25.600. Dasim Vergleich zur GF7 neu integrierte Hybrid-Kontrast-AF-System mitDFD (Depth-from-Defocus) Technologie zeichnet sich durch höchstePräzision und Schnelligkeit beim Austausch der digitalen Signalezwischen Kamera und Objektiv mit max. 240 B/s*1 aus und kommt so aufeine extrem schnelle Autofokusreaktionszeit von ca. 0,07 Sek.*2Die LUMIX GX800 zeichnet fließende, hochauflösende 4K Videos mit3.840 x 2.160 Pixel Auflösung bei 30p / 25p oder 24p im MP4-Format*3auf. Die LUMIX 4K Technologie erschließt zudem mit ihrem 4K Fotomodusganz neue Möglichkeiten wie Post Focus und Focus Stacking. Funktionenwie Creative Control, Creative Panorama und diverse Fotostileinklusive des L.Monochrome-Modus bringen zusätzliche gestalterischeFreiheiten. Die LUMIX GX800 kann nicht nur Aufnahmen im RAW- undJPG-Format parallel aufnehmen, sondern auch RAW-Aufnahmen direkt inder Kamera entwickeln.Bei all diesen Möglichkeiten sorgen der iA (IntelligentAuto)-Modus und der Motiv-Guide für eine einfache Bedienbarkeit derLUMIX GX800. Die oft genutzten Portrait- und Kind-Modi liegen imdirekten Zugriff auf dem Einstellrad. Der 7,5cm-LCD-Monitor mit 1,04Mio. Bildpunkten und Touch-Bedienung lässt sich um bis zu ca. 180Grad kochklappen, wobei die GX800 automatisch in denSelbstauslöser-Modus wechselt. In diesem Self Shot-Modus gibt es eineVielzahl von neuen Funktionen für Selfies.Die integrierte WiFi® Konnektivität der LUMIX GX800 gestattet dasschnelle Teilen von Bildern in sozialen Netzwerken und die einfacheFernbedienung.Die LUMIX GX800 gefällt durch ihr schlankes, elegantes Profil undihr traditionelles Kamera-Design mit seinerSchwarz/Silber-Kombination. Dank ihrer kompakten Abmessungen und desgeringen Gewichts empfiehlt sich die GX800 als ständige Begleitungfür Fotografen, die eine kreative, qualitativ hochwertige Fotografiebei hohem Bedienungskomfort ebenso schätzen wie die neuenMöglichkeiten der Panasonic 4K Technologie und das nahezu unbegrenztePotenzial der Wechselobjektiv-Systemkamera.*1 Kontrast-AF mit DFD-Technologie funktioniert nur mit PanasonicMicro-FourThirds-Objektiven.*2 mit AFS bei Weitwinkel mit H-FS14140 (CIPA).*3 Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufzeichnungszeit 5Minuten mit [MP4] in [4K] überschreitet1. Hohe Bildqualität und beeindruckende FarbwiedergabeDie Kombination des 16-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensors ohneTiefpassfilter und des jüngsten Venus Engine-Bildprozessors in derLUMIX GX800 garantiert lebendige, natürliche Bilder hoher Qualitätmit hervorragender Auflösung, hoher Dynamik und ausgewogenerFarbwiedergabe. Der Verzicht auf den Tiefpassfilter bringt eineweiter verbesserte Auflösung, wobei der neu entwickelte VenusEngine-Bildprozessor eventuell störende Moiré-Effekte an feinenStrukturen unterdrückt. Die motivgerechte individuelle Abstimmung vonFarbtönen, Sättigung und Helligkeit sorgt für eine differenzierteFarbwiedergabe. Dank effektiver Rauschunterdrückung sindEmpfindlichkeiten bis maximal ISO 25600 möglich.Der DFD-Kontrast-AF der DC-GX800 mit einen seinem schnellendigitalen Datenaustausch zwischen Kamera und Objektiv mit 240 B/smacht die Fokussierung noch schneller und präziser. Dabei berechnetdie DFD (Depth-from-Defocus)-Technologie*1 die Entfernung zum Motivdurch die Auswertung von zwei Aufnahmen mit unterschiedlicherScharfstellung unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaftendes gerade verwendeten Objektivs. Folge ist ein High-Speed-AF von ca.0,07s.*2 Dank der Multi-Prozessor-Leistung ermöglicht die LUMIX GX800Highspeed-Serienaufnahmen von bis zu 5,8 B/s (AFS)/5 B/s (AFC), umauch schnell bewegte Motive sicher scharf zu erfassen. Dank ihrer"Low-Light-AF"-Fähigkeiten kann die LUMIX GX800 selbst bei äußerstschlechten Lichtverhältnissen bis zu -4EV (entspricht Mondschein)auch ohne AF-Hilfslicht präzise fokussieren.*1 Kontrast-AF mit DFD-Technologie funktioniert nur mit PanasonicMicro-FourThirds-Objektiven.*2 mit AFS bei Weitwinkel mit H-FS14140 (CIPA)2. Mehr Möglichkeiten dank 4K Foto und VideoDank der schnellen Sensorsignalauslesung und -verarbeitung imBildprozessor kann die kleine und handliche LUMIX GX800 4K Videos mit3.840 x 2.160 Pixeln in 30/25 oder 24p aufzeichnen. Alternativ sindFull HD Videos mit 1.920 x 1.080 Pixeln und 60p oder 50p möglich.Eine als Videodatei gespeicherte 4K Fotoserie erlaubt es, Fotosvon Actionszenen mit 30 Bildern pro Sekunde und 8 Megapixel Auflösungaufzuzeichnen und später das beste Bild vom Höhepunkt der Aktion alseinzelnes Foto zu speichern.Die Post Focus-Funktion der GX800 ermöglicht das nachträglicheFokussieren. Aus einer Serie von Fotos mit unterschiedlicherEntfernungseinstellung kann später das Bild mit der gewünschtenFokuseinstellung als einzelnes Bild gespeichert werden. Die FocusStacking-("Stapel"-)Funktion erlaubt es, aus einer Serie von PostFocus-Fotos mit unterschiedlichen Fokuspunkten ein durchgehendscharfes Bild zu erzeugen, mit einer Schärfentiefe, wie sienormalerweise, besonders bei Makroaufnahmen, nicht möglich ist.3. iA+ (Intelligent Auto)-Modus für Foto und VideoMit dem iA (Intelligent Auto)-Modus gelingen selbst Anfängernschöne Bilder. Eine Vielzahl von hilfreichen Assistenzfunktionen wieAF-Tracking, intelligente Motivprogrammwahl, Gesichtserkennung oderintelligente ISO-Steuerung unterstützen sie dabei.Mit der neuen LUMIX GX800 sind auch Selbstportraits noch einfacherund komfortabler aufzunehmen, denn eine Vielzahl neuer Funktionenbietet viel Raum für Kreativität, bis hin zu Beauty-Funktionen*, mitdenen sich Portraits nachträglich optimieren lassen.*Firmware-Update erforderlich. Wird im 1. Halbjahr 2017veröffentlicht.4. Integriertes WiFi®-Modul für kabellose Verbindung zuSmartphonesDie LUMIX GX800 bietet komfortable WiFi®-Konnektivität (IEEE802.11 b / g / n) und damit mehr Flexibilität bei der Aufnahme undsofortiger Bildweitergabe. Nach der Installation der Panasonic ImageApp für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet können damit dieKamera fernbedient sowie die Bilder betrachtet und geteilt werden.5. Schlanker Body mit großer Funktionsvielfalt und einfacherBedienungObwohl die LUMIX GX800 eine Vielzahl erweiterter Funktionenbietet, beschränkt sie den Fotografen mit ihrem schlanken, stilvollenGehäuse nicht in seiner Mobilität. Alle Teile, einschließlich Tastenund Einstellrädern sind ergonomisch platziert und solide gefertigt,um eine optimale Bedienung zu ermöglichen. Dank ihrer ergonomischenKunstlederoberfläche liegt die GX800 komfortabel in der Hand.6. Weitere AusstattungsmerkmaleMotiv-GuideDer Motiv-Guide* bietet 21 von professionellen Fotografenaufgenommene Fotos als Musterbeispiele. Daraus kann derGX800-Fotograf das am besten zu seiner Situation passende Beispielauswählen. Die optimalen Parameter für eine Aufnahme diesesSzenentyps stellt die GX800 dann automatisch ein. Der Aufnahmemodus,technische Tipps und das empfohlene Wechselobjektiv für denjeweiligen Motivtyp können auch angezeigt werden, um daraus zulernen.* Videoaufnahme mit dem Modus-Guide ist in einigen Szenen nichtmöglich.Creative ControlDie LUMIX GX800 kommt mit einer Vielzahl von digitalenBildvariationsmöglichkeiten, die den Gestaltungsspielraum erweitern.Der beliebte Creative Control-Modus bietet über insgesamt 22Filteroptionen. Praktisch ist die Möglichkeit der GX800, zusätzlichzur Aufnahmen mit Filterwirkung zugleich normales Bild zu speichern,so dass immer ein unverändertes Original zur Verfügung steht.RAW-Datenentwicklung in der KameraDie LUMIX GX800 ist nicht nur in der Lage, Fotos im RAW- undJPG-Format zu speichern, sondern auch RAW-Bilder in der Kamera zuentwickeln. Neben dem Farbraums (sRGB / AdobeRGB) können auch dieParameter für Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Kontrast,Lichter/Schatten, Sättigung, Rauschunterdrückung und Schärfe nachBedarf gewählt werden. Darüberhinaus können auch die LUMIX-Fotostilesowie die intelligente Dynamikbereichs- und Auflösungssteuerunggenutzt werden.ZeitrafferaufnahmeNach Voreinstellung der Startzeit, Intervallzeit und Zahl derAufnahmen zeichnet die GX800 die Fotos automatisch entsprechend dergewählten Vorgaben auf.Lautlos-ModusMit nur einer Einstellung aktiviert dieser Modus den lautlosenelektronischen Verschluss statt des mechanischen, schaltet alle Töne(AF, Bestätigung) aus und unterdrückt das Aufleuchten vonAF-Hilfslicht und Blitz, wenn möglichst unauffälliges Fotografierengefordert ist.USB-LadefunktionDer Akku in der Kamera kann nach Bedarf per Netzgerät oder USBaufgeladen werden.Verfügbarkeit und PreisDie LUMIX GX800 kommt ab Februar 2017 in Schwarz/Silber in denHandel. Die LUMIX GX800 kommt ab Februar 2017 in Schwarz/Silber in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 549 Euro (inkl. 12-32mm/ 3,5-5,6 OIS Objektiv).

Detaillierte technische Daten unter www.panasonic.de

Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven finden Sie auf Youtube unter:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8

Stand: Januar 2017, Änderungen und Irrtum vorbehalten.