LUMIX GH5S: Das Low-Light- und Video-Talent / Neues Video-Flaggschiff komplettiert Spitzentrio der LUMIX Kameras von Panasonic (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mit der LUMIX DC-GH5S präsentiert Panasonic sein neuesVideo-Spitzenmodell unter den spiegellosen Systemkameras (DSLM) underweitert damit das Line-up an LUMIX G Kameras um eine professionelleProduktionskamera, die auch bei sehr schwachen Lichtverhältnissen füroptimale Ergebnisse sorgt. Das neue Modell komplettiert zugleich dasSpitzentrio unter den LUMIX Kameras von Panasonic bestehend aus GH5,G9 und GH5S. Mit neuem Multi-Aspect 10-Megapixel-Sensor mit dualerGrundempfindlichkeit, besten Low-Light-Qualitäten und zahlreichenzusätzlichen Video-Optionen spricht sie vor allem professionelleVideofilmer an.Der neue 10-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor mit Dual NativeISO-Technologie und neuester Venus-Engine reproduziert selbst dunkleBildbereiche differenziert und originalgetreu. Er ermöglicht eineEmpfindlichkeit von maximal ISO 51.200 im Hochempfindlichkeitsmodus.Dabei handelt es sich um einen Multi-Aspect Sensor mit12-Megapixel-Bruttoauflösung. Dank zusätzlichen Spielraums bei derSensorgröße ändert sich die Brennweite bei den Seitenverhältnissen4:3, 17:9, 16:9 und 3:2 nicht. Der Sensor unterstützt Fotoaufnahmenim 14-Bit-RAW-Format und bietet damit eine höhere Flexibilität fürprofessionelle RAW-Entwicklungs-Workflows.Die neue LUMIX GH5S setzt mit der weltweit ersten 4K 60pVideoaufzeichnung im Cinema 4K (4096x2160) Modus neue Maßstäbe. DieKamera ist in der Lage, 4:2:2 10-Bit 400-Mbps All-Intra in 4K30p/25p/24p aufzuzeichnen. Eine zeitliche Begrenzung gibt es wederfür Full HD noch für 4K Videoaufnahmen. Darüber hinaus ermöglicht dieLUMIX GH5S 4K HDR Videos (Hybrid Log Gamma).In Full HD stehen eine maximal 10x-Zeitlupe mit 240 B/s und in C4Kmit 60 B/s zur Auswahl. V-LogL und LUT (Look Up Table) sind bereitsvorinstalliert und kompatibel mit SMPTE-Timecode IN/OUT, ähnlich wiebei professionellen Camcordern.Die exklusive DFD-AF-Technologie von Panasonic erlaubt der GH5Seine schnelle Autofokussierung in nur ca. 0,07s und Serienbilder mitmaximal 12 (AFS) / 8 (AFC) B/s. Der 4K Fotomodus ermöglicht zudemHighspeed-Serienaufnahmen mit 60 B/s bei ca. 8 Megapixeln Auflösung.Die LUMIX GH5S ist besonders für Aufnahmen bei schlechtenLichtverhältnissen geeignet. Dank der höheren Empfindlichkeit und deroptimierten Abstimmung des Sensors bietet die Kamera mit Low Light AFeinen bis auf -5EV erweiterten Arbeitsbereich. Ein weiterespraktisches Feature ist der Live-View-Boost, der die Bildkontrolleselbst bei völliger Dunkelheit erlaubt. Dabei wird dieEmpfindlichkeit ausschließlich für das Live-View-Bild erhöht.Für den Einsatz unter widrigen äußeren Bedingungen bestehen dievorderen und hinteren Gehäuseabdeckungen der GH5S ausMagnesiumlegierung. Die Kamera ist dadurch nicht nur spritzwasser-und staubdicht, sondern auch frostsicher. Sie ist professionell miteinem doppelten UHS-II SD-Speicherkartensteckplatz und einem HDMI TypA Anschluss ausgestattet.Die GH5S verfügt über einen OLED-Sucher mit 3,7 Mio. Bildpunktenmit einer außergewöhnlich starken Vergrößerung von effektiv ca. 0,76x(35mm äquiv.) Seine Bildwiederholrate von 120 B/s sorgt dabei für dieflüssige Bildwiedergabe von bewegten Objekten und bei Schwenks.Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth LE und WiFi® (5 und 2,4GHz)-Konnektivität.In ihrer praxisgerechten professionellen Bedienbarkeit ist dieneue LUMIX GH5S der GH5 damit noch einen Schritt voraus. Sie bietetzusätzliche Reserven für kreative Workflows, speziell auch beimparallelen Einsatz mehrerer GH5- oder GH5S-Kameras.Die LUMIX GH5S im Detail:Außergewöhnliche Technik- und Ausstattungsvielfalt für Videofilmerund FotografenDer neue 10,2-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor mit Dual NativeISO-Technologie und Venus-Engine gibt selbst dunkelste Bildbereicheoriginalgetreu wieder. So können sich Videofilmer auch in dunklenUmgebungen voll auf die Aufnahme konzentrieren, ohneHintergrundrauschen befürchten zu müssen.Die Dual-Native-ISO-Technologie kombiniert zwei analogeSchaltkreise für eine jeweils spezifische Rauschunterdrückung vor derweiteren Signalverarbeitung. Diese technologische Lösung hat sichbereits in den Panasonic Varicams für Profis bewährt. Das Ergebnisist eine Maximalempfindlichkeit von ISO 51.200 mit minimiertemRauschen bei extremen Low-Light-Aufnahmen. DieDual-Native-ISO-Technologie kann manuell zwischen LOW (ISO160-800)und HIGH (ISO800-51.200) umgeschaltet werden. Mit erweiterterISO-Einstellung sind sogar maximal ISO 204.800 möglich.Ebenso wie professionelle Camcorder ist die LUMIX GH5S kompatibelmit Timecode IN/OUT. Die Synchronisation wird dabei über denBlitzsynchronanschluss und das mitgelieferte Koaxialkabel für einenBNC-Anschluss hergestellt. Die Kamera kann dadurch auch alsTimecode-Generator für andere GH5S-Modelle und professionelleCamcorder verwendet werden. Die Timecode IN/OUT-Funktionalitätunterstützt Kamerateams bei der Arbeit mit mehreren Kameras, da sieAufnahmen und Audio-Visualisierungen unmittelbar mit einer anderenKamera oder einem anderen Audiogerät synchronisiert.Der neu entwickelt Multiformat-Sensor mit brutto 11,93 Megapixelbietet genügend Fläche, um Bilder mit identischem Bildwinkel beigleicher Brennweite unabhängig vom gewählten Seitenverhältnis 4:3,17:9, 16:9 oder 3:2 aufzuzeichnen. Mithilfe der True Multi-AspectRatio-Funktion kommen sowohl Videofilmer als auch Fotografen mit10-Megapixel-Nettoauflösung über alle Bildformate hinweg in denGenuss des gleichen diagonalen Bildwinkels ohne Einschränkung imWeitwinkel-Bereich. Der Sensor erlaubt zudem Fotoaufnahmen im14-Bit-RAW-Format und bietet damit höhere Flexibilität fürprofessionelle RAW-Entwicklungs-Workflows.Als erste digitale spiegellose Kamera1 bot bereits die LUMIX GH5die Möglichkeit, 4K 60p Videos aufzunehmen. Die neue LUMIX GH5Serlaubt nun wiederum als erste die 4K 60p Videoaufzeichnung im Cinema4K (4096x2160)-Format.2 Bei der internen 4:2:2 10-BitVideoaufzeichnung3 handelt es sich um ein Farb-Sub-Sampling, dasüblicherweise für die Filmproduktion verwendet wird, um einemöglichst originalgetreue Farbwiedergabe zu erzielen. Die LUMIX GH5Skann darüber hinaus auch 4:2:2 10-Bit 400-Mbps All-Intra in 4K30p/25p/24p und C4K 24p sowie 200-Mbps All-Intra in Full HDaufzeichnen.Es gibt weder für Full HD noch für 4K Videoaufnahmen einezeitliche Begrenzung4. Die LUMIX GH5S nutzt eine ITU-RBT.2100-kompatible Gammakurve und ermöglicht damit die Aufzeichnungvon 4K HDR Videos mit Hybrid Log Gamma (HLG). Ebenso ist einLow-Bit-Rate-Aufnahmemodus 4K HEVC für HLG verfügbar, der dieWiedergabe auf AV-Geräten ermöglicht, die mit demHEVC-Kompressionsformat kompatibel sind, so etwa auf Panasonic 4K HDRFernsehern.Die VFR (Variable Frame Rate) ermöglicht es dem Anwender,schnellere oder langsamere Videos in C4K/4K (60 B/s, maximal 2,5xlangsamer in 24p) und Full HD (240 B/s5, maximal 10x langsamer in24p) aufzunehmen. Das flache Aufnahmeprofil V-LogL mit einemDynamikumfang von bis zu 12-Blendenstufen für die professionelle PostProduction ist bereits in der Kamera vorinstalliert.Die DFD (Depth From Defocus)-Technologie und eine ultraschnelledigitale Signalverarbeitung sorgen für eine rasante Autofokussierungin ca. 0,07s6 und 12 (AFS)7 / 8 (AFC) B/s bei 12-Bit RAW und 11 (AFS)/ 7 (AFC) B/s bei 14-Bit RAW Highspeed-Serienaufnahmen. Die 4KFotofunktion ermöglicht Highspeed-Aufnahmen mit 60 B/s bei einerAuflösung von ca. 8 Megapixeln.Komfortable Bedienung auch bei wenig LichtDie LUMIX GH5S zeichnet sich durch eine hervorragendeAufnahmeleistung selbst bei schlechten Lichtverhältnissen aus. Dankder höheren Empfindlichkeit und der optimierten Abstimmung desSensors arbeitet der Low-Light-AF bis -5EV. Ein weiteres praktischesFeature ist der Live-View-Boost. Dieser ermöglicht die Bildkontrolleselbst bei völliger Dunkelheit, indem die GH5S speziell für dasLive-View-Bild eine erhöhte Empfindlichkeit nutzt.Die Sucherlupe im MF-Assist bietet eine Vergrößerung von maximal20x anstelle der üblichen 10x. Dies ist etwa bei der Astro-Fotografievon großem Vorteil. Im Nachtmodus sorgt die dunkelrote Menüanzeigezudem für eine gedämpfte Hintergrundbeleuchtung, so dass dunkleMotive gut erkennbar bleiben.Für die Anwendung unter härteren Einsatzbedingungen bestehen dievorderen und hinteren Gehäuseabdeckungen der GH5S ausMagnesiumdruckguss. Das Gehäuse ist dabei nicht nurspritzwassergeschützt8 und staubdicht, sondern auch frostsicher bis-10 Grad Celsius.Die GH5S verfügt über einen doppelten SD-Speicherkartensteckplatz,der mit der Hochgeschwindigkeits-UHS-II und derVideogeschwindigkeitsklasse 60 kompatibel ist. Es stehen verschiedeneSpeicheroptionen zur Wahl. Die zweite Speicherkarte kann alsKapazitätsreserve dienen, wenn die erste Karte voll ist oder eskönnen die Bilddaten parallel auf beiden Karten gespeichert werden.Zudem lassen sich die Bilder je nach Datei-Typ - RAW, JPEG, 4K Fotooder 4K Videodaten - auf unterschiedlichen Karten speichern. DieBildausgabe kann über einen HDMI Typ A Anschluss erfolgen.Außergewöhnlicher AufnahmekomfortDer OLED Sucher der GH5S bietet eine sehr hohe Auflösung von 3,7Mio. Bildpunkten und eine außergewöhnlich starke Vergrößerung von ca.0,76x (35mm-äquiv.). Seine Bildfrequenz von 120 B/s und geringeVerzögerung von nur 0,005s sorgen für eine scharfe Abbildung bewegterMotive auch bei Schwenks. Perfekt ergänzt wird der Sucher durch dasdreh- und schwenkbare 8cm-Display mit 1,6 MP Auflösung und100-Prozent-Darstellung. Ein rundum beweglicher Joystick ermöglichtneben doppelten Einstellrädern eine intuitive und flexible Bedienung.Die GH5S setzt auf Bluetooth und WiFi® Konnektivität für mehrFlexibilität bei der Aufnahme und sofortige Bildübertragung beieinfacher Bedienung. Die Kompatibilität mit Bluetooth 4.2 (BLE:Bluetooth Low Energy) ermöglicht die ständige Verbindung mit einemSmartphone/Tablet bei minimalem Stromverbrauch. Für WiFi stehtzusätzlich zum üblichen 2,4 GHz-Band (IEEE 802.11b/g/n) das 5GHz-Band (IEEE802.11ac)9 zur Verfügung. Dies ermöglicht eine sichereund stabile Verbindung nicht nur mit einem Smartphone/Tablet, sondernauch mit anderen Geräten vor Ort für eine problemlose Fernsteuerung.Die Übertragungsgeschwindigkeit von Foto-/Videodaten wird durch dieNutzung des 5GHz-Bandes erhöht.Für mehr Akkukapazität und stabileren Halt bietet Panasonicoptional den Akkugriff DMW-BGGH5 an. Der ebenfalls optionaleXLR-Mikrofonadapter DMW-XLR1 ermöglicht hochauflösende Tonaufnahmen10mit einem externen XLR-Mikrofon.Verfügbarkeit und PreisDie LUMIX GH5S kommt ab Februar 2018 in Schwarz in den Handel unddie unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.499 Euro (Gehäuse).1 4K 60p (für DSLM), 4:2:2 10-Bit (für eine digitaleWechselobjektivkamera) , Stand 4. Januar 20172 als DSLM, die der von Digital Cinema Initiatives (DCI) definiertenAuflösung von Cinema 4K (C4K:4096x2160) entspricht. Stand ab dem 8.Januar 2018 (laut Panasonic-Studie).3 4:2:0 8-Bit C4K 60p/50p und 4K 60p/50p Aufnahme auf einerSD-Speicherkarte.4 Bis die SD-Speicherkarte voll ist oder der Akku leer ist.5 Der Bildwinkel verengt sich, wenn Sie eine Bildrate mit 240 B/soder mehr wählen.6 Kontrast-AF mit DFD-Technologie funktioniert nur mit PanasonicMicro-Four-Thirds-Objektiven.7 In AFS, mit H-ES12060 bei Weitwinkel (CIPA), wenn dieLVF-Bildfrequenz 120 B/s gewählt ist.8 "spritzwassergeschützt" bezeichnet einen bestimmten Schutzgrad derKamera vor einer geringe Menge Feuchtigkeit, Wasser oder Staub. Ergarantiert nicht, dass es nicht zu Schäden kommt, wenn die Kameradirekt mit Wasser in Berührung kommt.9 5-GHz Wi-Fi ist in einigen Ländern nicht verfügbar.10 nur mit MOVDetaillierte technische Daten unter www.panasonic.de.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8Stand: Januar 2018, Änderungen und Irrtum vorbehalten.Hinweise- Android und Google Play sind Warenzeichen oder eingetrageneWarenzeichen von Google Inc.- IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USAund anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.- Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen derjeweiligen Unternehmen.- Einige Zubehörteile sind in einigen Ländern nicht erhältlich.- Die Verwendung von Aufzeichnungen oder gedruckten Materialien,die urheberrechtlich geschützt sind, zu anderen Zwecken als zumpersönlichen Gebrauch ist untersagt, da dies die Rechte desUrhebers verletzen würde.- Gewichts- und Größenangaben sind AnnäherungswerteÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division derPanasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 D-22525 Hamburg(Germany)Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell