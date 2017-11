LUMIX G9: Setzt Profi-Maßstäbe / Neues Modell liefert Bestwerte: superscharf, schnellster Autofokus, professionelle Serienbilder und größter Sucher (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit der LUMIX DC-G9 präsentiert Panasonic sein neues Spitzenmodellim Bereich der spiegellosen Systemkameras (DSLM). Mit ihrenvielfältigen Aufnahmefunktionen, extrem schnellen Reaktionszeiten undsolider, kompakter Bauweise empfiehlt sich die Kamera besonders fürReportage-, Action-, Sport- und Wildlife-Fotografie. Ausgestattet miteinem 20,3 Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfiltererreicht das neue Foto-Topmodell dank verbesserter Auflösung,Gradation und Farbwiedergabe die bisher höchste Bildqualität allerLUMIX Kameras. Ein neuer Hochauflösungsmodus ermöglicht zudem80-Megapixel-Fotos im JPEG- und RAW-Format.Der deutlich verbesserte Body-I.S. (Bildstabilisator) der LUMIX G9erlaubt um bis zu 6,5 EV-Stufen längere Belichtungszeiten aus freierHand. Ermöglicht wird dies durch eine noch genauere Analyse desVerwackelns bei verschiedenen Aufnahmebedingungen. Dabei werden nichtnur vom Gyrosensor, sondern zusätzlich auch vom Bildsensor und einemBeschleunigungssensor erfasste Informationen genutzt.Der schnelle, präzise Autofokus mit DFD-Technologie erreicht mit0,04s*1 die schnellste AF-Geschwindigkeit einer Kamera ihres Typs*2.Mit seiner hohen Tracking-Performance bietet der Autofokus der LUMIXG9 zudem beste Voraussetzungen für eine zielsichere Motivverfolgung.Die LUMIX G9 liefert mit 20 B/s (AFC) / 60 B/s (AFS) in voller20,3-Megapixel-Auflösung die schnellsten Bildserien in der Klasse derDSLM-Kameras*2. Zusätzlich zur normalen Serienbildaufnahme stehen beiBedarf die 6K/4K Fotofunktionen zur Verfügung.Mit der außerordentlich starken Vergrößerung von ca. 1,66x / 0,83x(35mm KB) verfügt die LUMIX G9 zudem über den größten Sucher ihrerKlasse*2. Dabei arbeitet das Sucherbild beiHighspeed-Serienbelichtungen ohne Dunkelphasen. Nacht-Modus und eineAF-Punkt-Lupenfunktion sind ebenfalls integriert.Erstmals bei einer LUMIX Kamera ist darüber hinaus ein großes,beleuchtbares Status-Display oben auf dem Gehäuse zur schnellerenKamerakontrolle und einfachen Umgewöhnung für DSLR-Umsteigerintegriert. Die Bildkontrolle auf der Kamerarückseite erfolgt übereinen dreh- und schwenkbaren 7,5-cm-LCD-Monitor im Seitenverhältnis3:2 mit hochauflösenden 1,04 Mio. Bildpunkten. Zum Speichern derBilder ist die LUMIX G9 mit Doppel-SD-Kartenlaufwerk für schnelleUHS-II-Karten ausgestattet.Um auch unter widrigsten Aufnahmebedingungen beste Ergebnisse zuliefern, bestehen Front- und Rückrahmen des Gehäuses der LUMIX G9 ausMagnesiumlegierung. Darüber hinaus zeichnet sich die G9 durch einestaub- und spritzwassergeschützte Konstruktion aus und istfrostsicher bis -10ºC. Dank USB-Auflademöglichkeit ist die Kamerazudem unabhängig von einem festen Stromnetz.Die LUMIX G9 bietet Bluetooth und WiFi® Konnektivität für einekomfortable kabellose Kamera-Fernsteuerung und sofortigeBildweitergabe. Die Kompatibilität mit Bluetooth 4.2, auch als BLE(Bluetooth Low Energy) bezeichnet, ermöglicht eine ständigeVerbindung mit einem Smartphone oder Tablet bei minimalemStromverbrauch. Bei WiFi kann zusätzlich zu den herkömmlichen 2,4GHz(IEEE 802.11b/g/n) auch 5GHz (IEEE802.11ac) für eine noch sicherereund stabilere Verbindung gewählt werden. *1 In 1-Feld-AF, mitH-ES12060 in Weitwinkel-Stellung (CIPA), EVF mit 120 B/s. *2 DigitalSingle Lens Mirrorless-Kameras (Stand: 08.11.2017)1. Die höchste Bildqualität aller LUMIX KamerasMit der LUMIX G9 verbessert Panasonic die hervorragendeBildqualität der LUMIX GH5 noch weiter. Damit erzielt das neueSpitzenmodell die beste Bildqualität aller bisherigen LUMIX GDSLM-Kameras. Der 20,3-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor ohneTiefpassfilter bringt die Leistung der Objektive dabei optimal zurGeltung. Der Venus-Engine-Bildprozessor liefert mit seinerMultipixel-Luminanz-Analyse und intelligenten Detailverarbeitungebenso detailreiche, differenzierte und natürliche Bilder. Eineoptimale Gradationseinstellung, abgestimmt auf die Charakteristik desSensors, sorgt für einen größeren Dynamikbereich mit gleichmäßigerGradation. Die Anti-Reflex-Beschichtung des Sensors minimiert zudemGeisterbilder und Reflexe.Eine dreidimensional abgestimmte Farbanalyse erkennt nicht nurFarbton und Sättigung, sondern auch Helligkeit. Auf diese Weisegewährleistet die LUMIX G9 eine optimale Farbwiedergabe mit hoherSättigung in dunklen wie hellen Bildbereichen. So wird vor allem dieDurchzeichnung des Himmels oder der menschlichen Haut verbessert.Eine fein abgestimmte Hochpräzisions-Multiprozess-Rauschminderungunterdrückt effektiv störendes Rauschen bei Erhalt feinerBilddetails. Die Folge sind natürliche Texturen und präzise Detailsselbst bei Aufnahmen mit mittlerer bis hoher Empfindlichkeit.Im neuen High-Resolution-Modus lassen sich per Pixel-Shift Fotosmit einer Auflösung von 80 Megapixeln (10.368 x 7.776) erzeugen. Dazufasst die Kamera acht aufeinanderfolgende Bilder mit minimalerSensorverschiebung zu einem Foto höherer Auflösung zusammen. Dieseskann nicht nur im JPEG-, sondern auch im RAW-Format direkt in derKamera gespeichert werden. Der neue hochauflösende Foto-Modus eignetsich ideal etwa für statische Objekte und Landschaftsaufnahmen vomStativ.2. Doppelte Bildstabilisierung durch Kamera und ObjektivUm mit noch längeren Belichtungszeiten stabile Freihand-Aufnahmenzu ermöglichen, hat Panasonic den Body-I.S.(Gehäuse-Bildstabilisator) der LUMIX G9 weiter perfektioniert. Einneu entwickelter Algorithmus erfasst die Bewegungsinformationen nichtnur von einem Gyrosensor, sondern zudem auch vom Bildsensor und einemBeschleunigungssensor. Dies ermöglicht das genauere Erkennen vonVerwacklungen und deren Kompensation. Vor allem Bewegungen mit einercharakteristisch niedrigen Frequenz werden noch wirkungsvollerunterdrückt.Durch die Kombination von B.I.S. (Body Image Stabilizer, 5-Achsen)und O.I.S. (Optischer Bildstabilisator, 2-Achsen) kompensiert der5-Achsen-Dual-I.S. der LUMIX G9 stärkere Bewegungen alskonventionelle Systeme und erlaubt um bis zu 6,5 EV-Stufen längereVerschlusszeiten*1 bei Aufnahmen aus freier Hand. Dank ihreskompakten, leichten Designs bietet die LUMIX G9 höchste Mobilität.Zusammen mit der hocheffektiven Bildstabilisierung ermöglicht dieKamera so Aufnahmen, die bislang nicht möglich waren, etwa mit einem800mm (35mm KB)-Super-Teleobjektiv.Der Dual-I.S. funktioniert sowohl bei Foto- als auch beiFilmaufnahmen, einschließlich 4K Video. Die kamerainterneBildstabilisierung kompensiert zudem Kamerabewegungen bei Objektivenohne O.I.S. (z. B. Cine-Objektiven). *1 entsprechend CIPA-Standard[Drehung/Neigung: Entfernung f=60 mm (120mm bei 35mmKB), mitH-ES120603. Schnellster Autofokus mit sicherer MotivverfolgungDie DFD-Technologie (Depth From Defocus)*1 berechnet dieEntfernung zum Motiv, indem sie zwei Bilder mit unterschiedlicherDefokussierung auswertet und zugleich die optischen Kenndaten desaktuellen Objektivs abruft. Panasonic hat das Zusammenspiel vonKontrast-AF und DFD-Technologie für die LUMIX G9 mit einerbeschleunigten Sensorauslesung mit 480 B/s weiterentwickelt, sodassdie LUMIX G9 eine AF-Reaktionszeit von nur ca. 0,04 s*2 erreicht.Dank der starken Prozessorleistung der Venus-Engine beherrscht dieLUMIX G9 eine "Deep Learning"-Technologie, die nicht nur Gesichterund Augen erkennen kann, sondern auch eine menschliche Gestalt.Für eine präzisere Fokussierung hat Panasonic die Zahl derAF-Felder in der LUMIX G9 von 49 auf 225 erweitert. Benutzer könneneine Gruppe aus mehreren der 225 Fokusfelder bilden und deren Größeje nach Motiv beliebig verändern oder sie verschieben.Gesichts-/Augenerkennung, Tracking-AF, 1-Bereich-AF und Punkt-AFstehen wie bisher zur Verfügung.Die Fokussieroptionen lassen sich per Daumen bequem mit demintegrierten Joystick steuern, ohne das Motiv aus den Augen zulassen, selbst beim Fotografieren mit elektronischem Sucher. DieLUMIX G9 ist mit benutzerdefinierten AF-Einstellungen ausgestattet,mit denen sich AF-Empfindlichkeit, AF-Bereichsumschaltempfindlichkeitund der Grad der Fokus-Kompensation für bewegte Motive einstellenlassen. Zudem können vier verschiedene Voreinstellungen für typischeSituationen abgerufen werden.*1 Kontrast-AF mit DFD Technologie funktioniert mit PanasonicMicro-FourThirds-Objektiven.*2 In 1-Feld-AF, mit H-ES12060 in Weitwinkel-Stellung (CIPA), EVF mit120 B/s.4. Professionelle Serienbilder für dynamische Action-AufnahmenDie LUMIX G9 beherrscht die Aufnahme superschneller Fotoserien.Sie kann bei voller Auflösung von 20,3 Megapixeln klassenbeste 20 B/s(AFC)*2 oder alternativ 60 B/s (AFS) aufzeichnen. Ausgestattet miteinem elektronischen LVF (Live View-Sucher) ohne Blackout zwischenden einzelnen Fotos eignet sie sich bestens für die Aufnahme schnellbewegter Objekte. Dank hoher Tracking-Performance verliert derAutofokus der LUMIX G9 das Ziel dabei nicht aus dem Fokus.Weitere Optionen für Serienbildaufnahmen bieten die 6K/4KFotofunktionen der LUMIX G9. 6K Foto*2 erlaubt es, magische Momentemit 30 B/s aufzunehmen. Anschließend lässt sich der perfekte Momentmit einer Auflösung von ca. 18 Megapixeln aus der 6K Serienbilddateiextrahieren (im 4:3- oder 3:2-Format) und als Einzelfoto speichern.Die verbesserte 4K Fotofunktion ermöglicht Highspeed-Aufnahmen mit 60B/s bei einer Auflösung von ca. 8 Megapixeln.Der neue hochempfindliche MOS-Sensor unterdrückt denRolling-Shutter-Effekt weitestgehend, der bei Aufnahmen mitelektronischem Verschluss üblich ist. Der Venus-Engine-Bildprozessorermöglicht es darüber hinaus, die Bilder per »Post RecordingRefinement« zu verfeinern, um Verzerrungen zu korrigieren oderRauschen beim Abspielen oder Ausschneiden von Bildern aus der6K-Burst-Datei / 4K-Burst-Datei zu reduzieren. Dazu werden dieSignalinformationen zwischen den aufeinander folgenden Einzelbildernabgestimmt. Dies verbessert die Bildqualität von 6K/4K Fotoaufnahmenmit schneller Belichtungszeit und hoher Empfindlichkeit oder vonAufnahmen mit Schwenks deutlich. *1 Digital Single LensMirrorless-Kameras (Stand: 08.11.2017) *2 6K Foto ist eineHochgeschwindigkeits-Serienbildfunktion, die Einzelbilder aus 4:3oder 3:2 Videos mit ca. 18 Megapixeln Auflösung (ca. 6000 x 3000Pixel) extrahiert.5. Perfekte Übersicht - OLED-Sucher, Schulterdisplay undSchwenkmonitorDer elektronische Sucher der LUMIX G9 bietet mit ca. 1,66x / 0,83x(35mm KB) die beste Vergrößerung seiner Klasse. Je nachAufnahmesituation lässt sich die Vergrößerung durch einfachenKnopfdruck am Sucher auch auf 0,7x, 0,77x und 0,83x einstellen. Diescharfe, schnelle OLED (Organic Light-Emitting Diode)-Anzeige bieteteine Auflösung mit 3,68 Mio. Bildpunkten und bildet das Sichtfeld zu100 Prozent ab. Die Nutzung von OLEDs für den LVF sorgt für eineflüssige Anzeige mit 120 B/s und schnelles Ansprechverhalten miteiner minimalen Verzögerung von weniger als 0,005s. Der10.000:1-Kontrast sorgt für hervorragende Erkennbarkeit. Auch beiHochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen kommt es nicht zu Blackouts imBild. Mit einem Augenabstand von ca. 21 mm bietet der LVF zudem einekomfortable Übersicht selbst für Brillenträger.Die LUMIX G9 ist mit einem Nachtmodus ausgestattet, der dieHelligkeit der Anzeigen reduziert. So kann der Benutzer das Motivauch nach längerem Betrachten des Monitors in dunklen Situationenentspannt beobachten. Neu ist auch die flexible Vergrößerung desAutofokusbereichs (3-10x) der LUMIX G9. Damit werden entfernte, kleinabgebildete Objekte zur besseren Kontrolle der Fokussierung imAusschnitt vergrößert dargestellt. Auf dem großen Status-Display obenauf dem Gehäuse der LUMIX G9 hat der Fotograf die Kameraeinstellungenimmer schnell im Blick. Es verfügt über eine integrierte Belichtungund erleichtert DSLR-Umsteigern die Umgewöhnung.Der dreh- und schwenkbare 7,5cm-Touchscreen-LCD-Monitor im3:2-Format mit einer Auflösung von 1.040K-Punkten zeigt ein Bildfeldvon ca. 100 Prozent. Zusätzlich zu den üblichen RGB(Rot/Grün/Blau)-Pixeln werden auch Weiß-Pixel genutzt, um dieErkennbarkeit in hellen Umgebungen zu verbessern. Der LCD-Monitorlässt sich um ca. 270° nach oben und unten kippen, um dasFotografieren aus höheren oder tieferen Perspektiven zu vereinfachen.Der Nachtmodus kann auch für das Monitor-Display genutzt werden.6. Robustes und ergonomisches GehäusedesignEin Fn-Hebel an der Kamera-Vorderseite ermöglicht ein schnellesÄndern der Aufnahmevorgaben, wenn häufig verwendete Einstellungeneinmal gespeichert wurden. Der daumengerecht platzierte Joystick derG9 erlaubt eine intuitive AF-Feld-Steuerung, ohne das Auge vom Sucherzu nehmen. Die Drehregler am Griff und die Fn-Tasten befinden sichebenfalls in einer geeigneten Position, um sie quasi blind bedienenzu können.Um die unter härteren Einsatzbedingungen nötige Stabilität zugewährleisten, besteht die Struktur des G9-Gehäuses hauptsächlich ausje einem vorderen und hinteren Rahmen aus Magnesiumlegierung. Dierobuste Konstruktion mit Abdichtungen für alle Fugen, Räder undTasten schützen die LUMIX G9 vor Spritzwasser und Staub. Darüberhinaus ist die G9 frostsicher bis -10 Grad.Die LUMIX G9 ist mit einem doppelten SD-Speicherkartensteckplatzfür schnelle UHS-II SD-Speicherkarten ausgestattet. Es stehenverschiedene Speicheroptionen zur Wahl. Die zweite Speicherkarte kannals Reserve dienen, wenn die SD-Speicherkarte im ersten Steckplatzvoll ist. Alternativ können die Bilddaten parallel auf beiden Kartengespeichert werden. Zudem lassen sich die Bilder je nach Datei-Typ -RAW, JPEG, 6K Foto / 4K Foto oder 4K Videodaten - aufunterschiedlichen Karten speichern. So können beispielsweise nurFotos auf der SD-Speicherkarte in Steckplatz 1 und Videos inSteckplatz 2 gespeichert werden. Darüber hinaus sind beideSteckplätze mit Kontroll-LEDs ausgestattet, so dass der Benutzererkennen kann, welche SD-Speicherkarte gerade aktiv ist und welcheausgeworfen werden kann.Die LUMIX G9 ermöglicht nicht nur das Aufladen des Akkus über USBunterwegs, sondern kann auch im laufenden Betrieb über USB mitEnergie versorgt werden. So sind längere Foto-Sessions etwa im Studiokein Problem.7. Bluetooth 4.2 und Wi-Fi 5GHz / 2,4GHzDie LUMIX G9 ist mit Bluetooth und Wi-Fi® ausgestattet, um beimFotografieren flexibler zu sein und unkompliziert eine sofortigeBildweitergabe zu ermöglichen. Sobald die Kamera mit einem Smartphoneoder Tablett mit installierter Panasonic Image App für iOS / Androidverbunden ist, können Benutzer Bilder aufnehmen, durchsuchen und perFernzugriff austauschen. Die Kompatibilität mit Bluetooth 4.2 (BLE:Bluetooth Low Energy) ermöglicht eine ständige Verbindung mit einemSmartphone / Tablet bei minimalem Stromverbrauch. So kann die Kameraüber ein mobiles Endgerät aktiviert oder die Fotos automatisch miteinem GPS-Geotag versehen werden. Die Einstellungen einer LUMIX G9lassen sich kabellos kopieren und auf andere G9 Kameras übertragen.Für die WiFi-Kommunikation stehen 5GHz (IEEE802.11ac) zusätzlichzu den herkömmlichen 2,4GHz (IEEE802.11b/g/n) zur Verfügung. Damitist eine sichere und stabile Verbindung nicht nur mit einemSmartphone/Tablet, sondern auch mit anderen Geräten vor Ort möglich,um eine reibungslose Fernsteuerung zu ermöglichen. Außerdem könnendie Bilddaten bei Verwendung des 5GHz-Bandes* schneller übertragenwerden.*5GHz Wi-Fi steht nicht in allen Ländern zur Verfügung8.Optionales Zubehör Akku-Griff DMW-BGG9Die LUMIX G9 ist kompatibel mit dem neuen Akku-Griff DMW-BGG9.Durch die Verwendung von zwei Akkus, einem in der Kamera und demanderen im Griff, ermöglicht der DMW-BGG9 längere Aufnahmezeiten.Zudem macht er die Handhabung bei Hochformat-Aufnahmen komfortablerund erlaubt die praktische Bedienung per Joystick. Speziell für dieLUMIX G9 entwickelt, passt der DMW-BGG9 perfekt zur Kamera. Auch erist robust, spritzwasser-, staub- und frostgeschützt. OkularmuschelDMW-EC4 Die Okularmuschel DMW-EC4 macht den Suchereinblick der LUMIXG9 noch komfortabler. Akku-Lader DMW-BTC13 Das AkkuladegerätDMW-BTC13 ermöglicht das schnelle Aufladen des Akkupacks DMW-BLF19 aneiner Steckdose mit dem mitgelieferten Netzadapter der LUMIX G9. Esermöglicht auch das Laden über das Bordnetz von Fahrzeugen oder permobilem Netzteil.Verfügbarkeit und PreisDie LUMIX G9 kommt ab Januar 2018 in Schwarz in den Handel."Frühbucher" können die Kamera im Handel vorbestellen und sich sokostenlos einen Akkugriff sichern*.Die unverbindliche Preisempfehlung für die LUMIX G9 liegt bei1.699 Euro (Gehäuse).*mehr Infos zur Einführaktion unterwww.panasonic.eu/lumixg9promotion.- Android und Google Play sind Warenzeichen oder eingetrageneWarenzeichen von Google Inc.- IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USAund anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.- Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen derjeweiligen Unternehmen.- Einige Zubehörteile sind in einigen Ländern nicht erhältlich.- Die Verwendung von Aufzeichnungen oder gedruckten Materialien,die urheberrechtlich geschützt sind, zu anderen Zwecken als zumpersönlichen Gebrauch ist untersagt, da dies die Rechte desUrhebers verletzen würde.- Konstruktion und technische Daten können ohne Vorankündigunggeändert werden.Detaillierte technische Daten unter www.panasonic.de.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8Stand: Januar 2017, Änderungen und Irrtum vorbehalten.Hinweise- Änderungen in Design, Funktionen und Technik vorbehalten- Gewichts- und Größenangaben sind AnnäherungswerteÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. 