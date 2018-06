LUMIX Festival Review in Schwerin / Als Verlängerung des LUMIX Festivals werden die 20 besten Werke vom 4. bis 29. Juli erneut ausgestellt

Hamburg (ots) - Nachdem sich das Festival für jungenFotojournalismus in Hannover einen internationalen Namen gemacht hat,expandiert das Event jetzt in die LandeshauptstadtMecklenburg-Vorpommerns. Zwischen dem 4. und 29. Juli könnenSchaulustige und Fotobegeisterte die besten Arbeiten noch einmalgenau unter die Lupe nehmen.Über 60 Fotografen stellen bei jedem LUMIX Festival ihreinspirierenden und kreativen Projekte aus - viel zu schade, um nachvier Tagen einfach im Archiv zu verschwinden. Das dachten sich auchdie Veranstalter und haben daraufhin die LUMIX Festival Review insLeben gerufen. "Der Erfolg des LUMIX Festivals in den vergangenenJahren spricht für sich. Steigende Besucherzahlen und positivesFeedback bewegten uns dazu, das Festival zu verlängern. Damit habenwir die Möglichkeit, die Geschichten, die die ausgestellten Bildererzählen und das handwerkliche Geschick, einer noch breiterenÖffentlichkeit zu präsentieren," sagt Michael Langbehn, Head of PR,Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland.Grundlage des Festivals für jungen Fotojournalismus sindhochklassige Einsendungen von Fotojournalisten weltweit. Eine Auswahldieser Projekte stellt der kürzlich gegründete Verein AUSLÖSER inSchwerin aus. "Faszinierend daran ist für uns vor allem dieThemenvielfalt der verschiedenen Fotografie-Reihen. Von Szenen ineinsamen Regionen über gesellschaftliche Trends und Entwicklungen bishin zum aktuellen Weltgeschehen ist alles dabei. Das geht besondersmit unserem Anspruch einher, zu zeigen, dass Kultur und damit auchFotografie extrem vielseitig sind", sagt Manfred Scharnberg, ersterVorsitzender von AUSLÖSER.Besonderheit der Review: die Eventlocation in der historischenPost in Schwerin. Das traditionsreiche Gebäude bietet eine ganzbesondere Atmosphäre für die einmonatige Ausstellung. Im Rahmen desLUMIX Festival Review ist es erstmals gelungen die imposanteSäulenhalle des geschichtsträchtigen Bauwerks für eine öffentlicheVeranstaltung zugänglich zu machen. Ergänzend dazu werden Teile derFotostorys auch in der MV FOTO Galerie ausgestellt. Beide Locationssind fußläufig von der Altstadt aus zu erreichen.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschätsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell