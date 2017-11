LUMIX Festival 2018 startet am 20. Juni / Bereit für die sechste Runde: Das Festival für jungen Fotojournalismus der Hochschule Hannover (FOTO)

Hamburg (ots) -Vom Mittwoch, 20. Juni 2018, bis Sonntag, 24. Juni 2018, findetdas 6. LUMIX Festival für jungen Fotojournalismus auf demExpo-Gelände in Hannover statt. Veranstalter des Festivals sinderneut die Hochschule Hannover und der Verein zur Förderung derFotografie in Hannover e.V.. Mit der Kameramarke LUMIX unterstütztPanasonic das Festival bereits seit seiner Erstausrichtung 2006 alsHauptsponsor und Namensgeber. 2016 besuchten mehr als 30.000 Besucherdas LUMIX Festival. Für 2018 rechnen die Veranstalter mit einemweiteren Anstieg."Das LUMIX Festival fördert junge Fototalente und gibt ihnen dieMöglichkeit, ihre Arbeiten einem großen Publikum zu präsentieren. Mitdiesem Gedanken konnten wir uns von Beginn an identifizieren. Wirfreuen uns deshalb, dass wir seit der ersten Stunde unseren Beitragzu einem der nunmehr wichtigsten Fotofestivals Europas leistendurften", sagt Michael Langbehn, Head of PR/Media/Sponsoring beiPanasonic Deutschland.Insgesamt zeigt das Festival 60 Reportagen, Serien und Essays mitetwa 1.500 Fotografien. Diese werden in Ausstellungen in mehrerenPavillons auf dem ehemaligen Expo-Gelände sowie in einer großenOpen-Air-Ausstellung in den "Gärten im Wandel" präsentiert.Im Hörsaal des Design Centers geben acht international renommierteFotografinnen und Fotografen im Rahmen von Vorträgen Einblicke in ihrArbeiten. Das bereits vom LUMIX Festival 2016 bekannte Containerdorf,in dem Hochschulen, Redaktionen, Verbände, Initiativen undFotografen-Kollektive ihrer Arbeiten zeigen und bewerben können, wird2018 erweitert.Darüber hinaus können sich die Besucher auch beim 6. LUMIXFestival das aktuelle Line-up der LUMIX Kameras und Objektive imRahmen der Fototechnik-Messe im Atrium aus der Nähe anschauen und vorOrt testen.Fotografinnen und Fotografen bis zum Alter von 35 Jahren könnensich seit dem 1. November für das Ausstellungsprogramm bewerben. DieBewerbungsfrist läuft bis zum 31. Januar 2018.Die beste Arbeit des Festivals wird mit dem Freelens Awardausgezeichnet, der in Kooperation mit Freelens, Deutschlands größtemVerband von Fotografinnen und Fotografen, ausgelobt wird und miteiner Prämie von 10.000 Euro dotiert ist.Für die beste Multimedia-Geschichte verleiht die Jury den LUMIXMultimedia Award, dessen Gewinner sich über ein Preisgeld von 5.000Euro freuen darf. Mit der gleichen Summe ist auch der LammerhuberPhotography Award für die beste Alltagsgeschichte dotiert. DieUmweltdruckerei stiftet darüber hinaus erneut den Umwelt-Preis inHöhe von 1.000 Euro für die beste Geschichte zum Thema Umwelt.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Pressekontakt:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell