LUMIX FT7: Topmodell unter den Tough-Kameras / Besonders robuste Outdoorkamera mit neuen Features wie der 4K Foto/Video-Funktion, integriertem Sucher und 31 Meter Tauchtiefe (FOTO)

Hamburg (ots) -Mai 2018 - Panasonic präsentiert die neue 20-Megapixel LUMIX FT7Tough-Kamera als Nachfolgermodell für die FT5. Das robuste Gehäuseund die witterungsbeständigen Eigenschaften der Kamera machen sie zumwahren Outdoor-Experten.Besonderes Merkmal der FT7: Sie ist außergewöhnlich starkbelastbar. Das Gehäuse ist bis zu 31 Metern Tiefe wasserdicht, biszwei Meter Fallhöhe stoßfest, kältebeständig bis zu -10 Grad Celsiusund hält auch einem Belastungsdruck von fast 100kg einwandfrei stand.Diese Kombination macht die Kamera zum perfekten Reisebegleiter beinahezu allen Bedingungen.Als praktisch erweist sich zudem der neue integrierte Sucher, derdie Aufnahme selbst bei starker Sonneneinstrahlung erleichtert.Zusätzlich bietet das 3,0-Zoll-Display auf der Rückseite mit einerAuflösung von 1,0 Megapixeln eine nahezu hundertprozentigeDarstellung des Sichtfeldes. Fotos und Videos können so direktangesehen und beurteilt werden.Zusätzlich zu Full HD Videos mit 60p und kontinuierlichemAutofokus nimmt die LUMIX FT7 auch beeindruckende 4K Videos in3840x2160 Auflösung mit bis zu 30p auf. Weiteres Highlight: ImGegensatz zum Vorgängermodell besitzt die FT7, wie viele andereLUMIX-Kameras jetzt auch, die 4K-PHOTO Funktion. Die innovative4K-Technologie ermöglicht es dem Nutzer immer den perfekten Momentaufzunehmen. Mit einer Serienbildgeschwindigkeit von 30 B/s könnenFotografen nach der Aufnahme bequem das Bild mit dem besten Ergebnisauswählen und als 8-Megapixel-Bild abspeichern. Post Focus istebenfalls verfügbar. Ihr 28mm Weitwinkelobjektiv mit 4,6-fachoptischem Zoom deckt alle wichtigen Motivsituationen gut ab. Neu istder 20,4 Megapixel-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor: dank derHighspeed-Signalauslesung kann dieser problemlos Fotoserien mit 10B/s* bei voller Auflösung mit mechanischem Verschluss aufnehmen.Die LUMIX FT7 verfügt über WiFi-Konnektivität, um ein nochflexibleres Aufnahmeerlebnis zu schaffen und Bilder direktverschicken und teilen zu können. Zudem bietet die Kamera eineVielzahl an Filter- und Kreationsmöglichkeiten: Creative Control,Creative Panorama, Zeitraffer oder Zeitlupe. Besonders hilfreich fürFotografie-Anfänger ist die intelligente Automatik-Funktion, iA. Sieunterstützt den Fotografen dabei die passenden Einstellungen für dasjeweilige Motiv auszuwählen. Bei Bedarf kann außerdem der Blitz derFT7 unabhängig von der Aufnahmefunktion als Lichtquelle verwendetwerden. So können beispielsweise Motive beleuchtet oder die Kameraals Taschenlampe verwendet werden. Aufgeladen werden kann die Kameraganz unkompliziert via USB.Egal ob schwimmen, schnorcheln, klettern, tauchen, surfen,snowboarden oder Ski fahren - die FT7 ist der verlässliche, robustePartner für jedes Outdoor-Erlebnis. *max. 11 Bilder1. Robustes Design für unbeschwerte Outdoor-ErlebnisseEgal ob im Frühjahr zum Angeln, Tauchen und Surfen im Sommer,Mountainbiking im Herbst oder winterliches Snowboarden und Skifahren- die LUMIX FT7 ist ganzjährig der ideale Begleiter füratemberaubende und einzigartige Aufnahmen. Wasserfest bis 31 MeterTiefe, staubdicht, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m undfrostsicher bis -10 Grad Celsius sowie druckfest bis 100kg - die FT7ist perfekt gerüstet für jeden Outdoor-Einsatz. Durch die minimaleÖffnungsfläche, der passenden Gummipolsterung und das verstärkte Glasbietet die Kamera entsprechend wenig Angriffsfläche für Wasser, Staub& Co. Das Gehäuse der Kamera ist im Vergleich zum Vorgängermodellnoch dicker, um beispielsweise dem hohen Druck unter Wasser bei biszu 31 Metern Tiefe standzuhalten. Dank der sogenanntenShockproof-Technologie kann die FT7 darüber hinaus entsprechend demTeststandard "MUL-STD 810F Method 516.5-Shock" aus einer Höhe vonzwei Metern fallen gelassen werden, ohne Schaden zu nehmen. AlleBauteile der Kamera wurden für das neue Modell noch einmal optimiert,sodass auch die Frostbeständigkeit bis -10 Grad Celsius gewährleistetwerden kann. Speziell für Outdoor-Aktivitäten praktisch erweisen sichder integrierte Kompass und Höhenmesser der LUMIX FT7.2. Neuer Sucher und hochauflösender MonitorDas neue Modell der FT-Serie verfügt über einen 0,2 Zoll-Suchermit 1,1 Millionen Bildpunkten Auflösung. Damit wird es noch einfacherBilder und Videos bei starker Sonneneinstrahlung oder Gegenlichtaufzunehmen. Zusätzlicher Pluspunkt: Der Sucher spart Strom underzielt so eine längere Batterielebensdauer besonders unterschwierigen Bedingungen. Sowohl der Sensor als auch der Sucher sindbeide im 4:3-Format angelegt. Ergänzend dazu bietet der 3,0Zoll-Rückmonitor im 3:2-Format höchste Bildauflösung mit 1.040.000Bildpunkten und einem Sichtfeld von bis zu 100 Prozent. DieBildausgabe zwischen dem Sucher und dem Monitor kann sofort perTastendruck umgeschaltet werden. Das Deckglas des LCD besteht ausgehärtetem Glas.3. 4K-Funktion revolutioniert die Video- und Fotografie - 4K Videound 4K PHOTOZusätzlich zu Full HD Videos in 1.920x1.080 Auflösung 60p/50p imMP4 (MPEG-4/H.264) Format mit kontinuierlichem Autofokus nimmt dieLUMIX FT7 auch beeindruckend ruckelfreie und hochauflösende QFHD 4KVideos in 3840x2160 Auflösung bei 30p/25p oder 24p in MP4 auf. ImGegensatz zum Vorgänger-Modell schöpft die FT7 alle Vorteile der4K-Technologie aus, sodass Nutzer auch mit diesem Modell die 4K-PHOTOFunktion nutzen können. So werden auch flüchtige Momente und schnellbewegte Objekte mit 30 B/s ideal erfasst. Aus der so entstandenen4K-Bildserie kann im Anschluss das Bild mit dem besten Timingextrahiert und als 8-Megapixel-Foto gespeichert werden. Um das4K-PHOTO Erlebnis noch einfacher zu machen, sind in der LUMIX FT7 dieFunktionen 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) und 4K Pre-burstintegriert. Das 4K Burst Shooting ermöglicht eine Serienaufnahme mit30 B/s*, ähnlich wie bei einer Fotoserie. Ebenfalls dazugekommen imneuen Modell der FT-Serie ist die Post-Focus Funktion. Damit kann derFotograf auch noch nach erfolgter Aufnahme den gewünschtenFokusbereich auswählen. Besonders hilfreich ist das beispielsweisebei Makroaufnahmen, die ein punktgenaues Fokussieren erfordern. Der4,6-fache optische Zoom mit POWER O.I.S. ist ebenfalls fürVideoaufnahmen verfügbar. Zusätzlich blendet die Auto WindCut-Funktion eventuelle Hintergrundgeräusche durch Wind automatischaus. Neben Zeitraffer- und Stop-Motion-Animationen besitzt die FT7auch die Funktion High-Speed Video, das die Aufzeichnung schnellerBewegungen in HD mit 100 B/s ermöglicht. *max 29 Minuten 59 Sekunden4. Hohe Bildqualität dank des neuen20,4-Megapixel-Hochempfindlichkeits-MOS-SensorsDie neue LUMIX FT7 Kamera integriert einenHochempfindlichkeits-MOS-Sensor mit 20,4 Megapixeln, um diehöchstmögliche Auflösung aller Aufnahmen zu erzielen. Darüber hinauskann das Modell dank der Highspeed-Signalauslesung problemlosFotoserien mit 10 B/s* bei voller Auflösung mit mechanischemVerschluss aufnehmen. Mit kontinuierlichem AF sind 5 B/s möglich. Diekurze Reaktionszeit des Autofokus erlaubt auch bewegte undkurzweilige Momente präzise und scharf einzufangen. Die FT7 vereintein hochwertiges 28mm Weitwinkel LUMIX Objektiv mit 4,6-fachoptischem Zoom (35mm Äquivalent: 28-128mm) in gefalteter Optik.Mithilfe der integrierten Intelligent Resolution-Technologie stehtauch für die LUMIX FT7 der Intelligent Zoom zur Verfügung mit dem derZoomfaktor bei gleichbleibender Qualität auf ca. 9,1 ausgedehntwerden kann. Diese Funktion ist auch in Kombination mit dem digitalenZoom verfügbar. Um außerdem verwacklungsfreie, scharfe Bilder zugarantieren unterdrückt der POWER O.I.S aktiv eventuellesHand-Zittern beim Fotografieren. *max. 11 Bilder5. Weitere Ausstattung- Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) Konnektivität Die LUMIX FT7 ist mitWiFi® ausgestattet, um beim Fotografieren flexibler zu sein undBilder unkompliziert sofort weitergeben zu können. Sobald die Kameramit einem Smartphone oder Tablet mit installierter Panasonic ImageApp für iOS/Android verbunden ist, können Nutzer Bilder aufnehmen,durchsuchen und per Fernzugriff austauschen. So können die Fotoszusätzlich automatisch mit einem Geotag versehen werden.- Aufladung per Netzgerät oder USB Der Kamera-Akku kann wahlweise perNetzgerät oder USB-Anschluss aufgeladen werden.- Kreative Gestaltungsmöglichkeiten Die LUMIX FT7 verfügt überinsgesamt 22 Filtereffekte im Creative Control-Modus. Dabei kann jeein Foto mit und ohne Filtereffekt parallel aufgenommen werden, umsie später zu vergleichen und das beste Bild auszuwählen. Die Filterkönnen ebenfalls für die Videoaufnahme verwendet werden*. Mit derCreative-Panorama-Funktion ist es außerdem möglich Panoramabilder ausaufeinander folgenden Bilder zu erstellen, indem dieseübereinandergelegt werden. Zusätzlich kann das Panorama mit einem dervielfältigen Filter bearbeitet werden.* Einige Filter sind nicht für die Videofunktion verfügbar- Taschenlampe Das Licht der Kamera kann unabhängig von derKamerafunktion eingeschaltet werden, um beispielsweise das Motiv zubeleuchten.- SDXC UHS-I Speicherkartenkompatibilität Die LUMIX FT7 entsprichtdem SDXC UHS-I Standard für Speicherkarten für dieHochgeschwindigkeits-Datenspeicherung, wie beispielsweise bei4K-Videos.Verfügbarkeit und PreiseDie LUMIX FT7 kommt ab Juni 2018 in den Handel und ist für 429EUR(UVP) erhältlich.Detaillierte technische Daten unter www.panasonic.de.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/watch?v=I8SmMS0x-AM&list=PLADCD08C51BF7E6E0Stand: Mai 2018, Änderungen und Irrtum vorbehalten.Sicherheitshinweise- Wasserdichte / staubdichte Leistung Die Wasser- undStaubdichtigkeit dieser Kamera entspricht den Werten "IPX8" und"IP6X". Unter Beachtung der in diesem Dokument beschriebenen Pflege-und Wartungsrichtlinien kann diese Kamera bis zu einer Tiefe vonnicht mehr als 31 m für eine Dauer von maximal 60 Minuten unterWasser betrieben werden. (*1)- Anti-Schock-Leistung Diese Kamera entspricht dem "MIL-STD 810FMethod 516.5-Shock" Standard. Die Kamera hat einen Falltest aus einerHöhe von 2 m auf 3 cm dickes Sperrholz bestanden. In den meistenFällen sollte diese Kamera keinen Schaden erleiden, wenn sie auseiner Höhe von nicht mehr als 2 m fallen gelassen wird. (*2)- Lastleistung standhalten Diese Kamera entspricht 100 kgBelastungstests. (*3)Es kann keine Garantie gegeben werden, die Wasserdichtigkeit,Fehlfunktion oder Zerstörung unter allen Umständen einschließt.*1 Dies bedeutet, die Kamera kann für einen bestimmten Zeitraumunter bestimmtem Druck unter Wasser in Übereinstimmung mit der vonPanasonic festgelegten Handhabungsmethode verwendet werden*2 "MIL-STD 810F Methode 516.5-Shock" ist der Testmethodenstandarddes US-Verteidigungsministeriums, das Falltests aus einer Höhe von122 cm mit 26 verschiedenen Ausrichtungen (8 Ecken, 12 Grade, 6Seiten) an fünf Geräten des gleichen Typs durchführt. Jedes der fünfGeräte wird in jedem der 26 Winkel fallen gelassen. (Wenn während desTests ein Fehler auftritt, wird ein neuer Satz verwendet, um den Testinnerhalb von insgesamt fünf Geräten zu bestehen.) DiePanasonic-Testmethode basiert auf dem obigen "MIL-STD 810F Method516.5-Shock". Die Fallhöhe wurde jedoch von 122 cm auf 200 cmgeändert und die Geräte fielen auf eine 3 cm dicke Spanplatte. DieserFalltest wurde erfolgreich absolviert. (Ungeachtet der Änderung desAussehens, wie beispielsweise Farbverlust oder Verzerrung desGehäuses, an dem der Falleinschlag auftritt.)*3 Gemäß der von Panasonic angegebenen TestmethodeHandhabung der Kamera- Die Wasserdichtigkeit ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät einemStoß ausgesetzt wurde, beispielsweise durch einen Schlag oder Sturz.Wenn eine Beeinträchtigung der Kamera auftritt, sollte diese vonPanasonic (kostenpflichtig) überprüft werden, um sicherzustellen,dass die Wasserdichtigkeit weiterhin gewährleistet werden kann.- Wenn Reinigungsmittel, Seife, heißem Quellwasser, Badezusatz,Sonnenöl, Sonnencreme, Chemikalien o. ä. in Berührung mit der Kamerain Kontakt kommt, müssen die Rückstände umgehend entfernt werden.- Die Wasserdichtigkeit der Kamera bezieht sich ausschließlich aufSee- und Süßwasser - Fehlfunktionen, die durch Missbrauch oderFehlbedienung des Kunden verursacht werden, fallen nicht unter dieGarantie.- Das Innere des Geräts ist nicht wasserdicht. Das Eindringen vonWasser führt zu Fehlfunktionen.- Das mitgelieferte Zubehör ist nicht wasserdicht.- Karte und Batterie sind nicht wasserdicht. Nicht mit nassen Händeneinlegen. Keine nasse Karte oder Batterie in die Kamera einlegen.- Die Kamera darf nicht über einen längeren Zeitraum an Orten mitsehr niedrigen Temperaturen (z. B. in Skigebieten oder in großenHöhen) oder Temperaturen über 40 ° C (z. B. im Auto bei starkerSonneneinstrahlung, in der Nähe einer Heizung, auf Booten oder amStrand) gelagert werden. (Wasserdichtigkeit kann sich verschlechtern)Hinweise- Android und Google Play sind Marken oder eingetragene Marken vonGoogle Inc.- IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA undanderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.- Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken ihrejeweiligen Unternehmen.- Einige Zubehörteile sind in einigen Ländern nicht verfügbar.- Die Verwendung von urheberrechtlich geschützten oder gedrucktenMaterialien ist nur für private Zwecke gestattet. Jeglichekommerzielle Nutzung ist untersagt- Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigunggeändert werden.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.