Hamburg (ots) -In fünf Kategorien testete die Stiftung Warentest kürzlich mehrerehundert Kameras unter 1000 Euro. Darunter waren auch LUMIX Kamerasvon Panasonic, von denen neun mit dem Testurteil "Gut" bewertetwurden. In der "Königsklasse", Systemkameras mit elektronischemSucher, ging die LUMIX DC-GX9K mit einer Note von 1,8 als Favorithervor. Beim Test überzeugt hat vor allem die Vielseitigkeit und derVerwacklungsschutz der Wechselobjektivkamera.Detaillierte technische Daten gibt es unter www.panasonic.de.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX Systemkameras finden Sie aufYoutube unter: https://www.youtube.com/watch?v=e9RJUaYK760Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 582 Tochtergesellschaftenund 87 Unternehmensbeteiligungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2019) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 62,52 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.