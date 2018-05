LUKE! Die WM und ich (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Bild 1: S1_LukeWM_7WW_2691.JPGAy caramba! Bei 'LUKE! Die WM und ich' (Fr., 1.06., 20:15 Uhr, inSAT.1) erinnern Pierre Littbarski und Lothar Matthäus an ihre Zeitwährend der WM 1986 in Mexiko. Die beiden deutschen Fußball-Heldensind zwei von zahlreichen Promis, die gemeinsam mit Luke Mockridgeauf die bevorstehende Weltmeisterschaft 2018 einstimmen.- Bild 2: S1_LukeWM_7WW_3463.JPGMusikalisch ebenfalls im WM-Modus: Luke Mockridge und MaxGiesinger erinnern nicht nur an vergangene WM-Songs, sondernpraesentieren auch Giesingers Song ,80 Millionen' - auf Russisch! -in ,Luke! Die WM und ich' am Freitag, 1. Juni, 20:15 Uhr in SAT.1.- Bild 3: S1_LukeWM_7WW_4179.JPG,Das große SAT.1-Spiel-Spiel' sorgt für gehörigen Kick, wennFußball-Profis und Promis wie David Odonkor und Luke Mockridge aufdem Rasen um Ruhm und Ehre fighten - in ,LUKE! Die WM und ich' amFreitag um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Bei Fragen: foto@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell