Rom (ots/PRNewswire) -Die LUISS Business School führte das Projekt GROW ? GeneratingReal Opportunities for Women (Schaffung realer Chancen für Frauen)ein, eine Initiative, die sich an alle weiblichen Studenten der LUISSBusiness School (http://businessschool.luiss.it/en/) in Rom (Italien)richtet, und mit dem die Schule sich einmal mehr an strategischenProjekten für die Entwicklung künftiger Top-Manager beteiligt.

Die Schmiede von Führungskräften der Zukunft sein. Die Verfolgungdieses Ziels ist die erklärte Absicht der LUISS Business School,wobei sie sich mittels ihres Programms zum Führungstraining und zurForschung engagiert, wie auch mithilfe der Unterstützung bedeutenderUnternehmen. GROW verdeutlicht den Willen der LUISS BUSINESS SCHOOL,einen qualifizierten Beitrag zu den gemeinsamen Zielen zu leisten,welche die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die G20bereits anstreben und zusätzlich betont haben, nämlich hinsichtlichder Bedeutung der Rolle der Frauen in der Gesellschaft."Dies ist eine strategische Herausforderung für unser Land, fürwelche Anstrengungen und Engagement gebraucht werden, um einewirksame kulturelle Umgestaltung gewährleisten zu können" - stellteProf. Paolo Boccardelli, der Dekan der LUISS Business School, fest,und erinnerte dabei an die bedeutende Rolle der Schule bei derAusbildung professioneller Führungspersönlichkeiten, die fähig sind,sich mit einer zunehmend komplexeren Marktwirtschaft zukonfrontieren.An dem Steuerungskomitee und dem Beratungsausschuss des von LuisaTodini, President von Poste Italiane, Mitglied des Verwaltungsratsvon LUISS und President des Steuerungskomitees, koordiniertenProjekts GROW, nahmen verschiedene relevante Persönlichkeiten aus derWelt der Geschäftsführung und des Unternehmertums teil."Die Förderung von Führungsrollen für Frauen in den Unternehmen?erläuterte Luisa Todini ?bedeutet nicht lediglich, das Ziel zuverfolgen, mittels einer entsprechenden Beteiligung der Geschlechterfür Gleichheit und sozialen Zusammenhalt zu sorgen, sondern vorallem, dadurch entscheidend zur Entwicklung unseresWirtschaftssystems in Sachen Produktivität, Wachstum und Dynamikbeizutragen.""An der durch den Dekan der LUISS Business School, Dean PaoloBoccardelli, geförderten Initiative der LUISS sind in gleichem Maßemännliche und weibliche Führungskräfte aus dem Bereich der Forschungund der Geschäftswelt beteiligt; sie ist in zweifacher Weise vonBedeutung und stellt ? was Methoden, Anzahl und Qualität betrifft ?zugleich eine Herausforderung und ein positives Beispiel dar, dasbreit gestreute Akzeptanz bei den großen italienischen Unternehmenfinden, und so auf relevante Weise zu den Zielen der kulturellen undsozialen Umgestaltung unseres Landes beitragen wird."Das Projekt GROW ist die Synthese des großen Engagements, zu demsich die LUISS Business School entschlossen hat, um die Entwicklungihrer weiblichen Studenten, die gegenwärtig mehr als 55 % allerStudenten ausmachen, in Sachen Bildung und Professionalität zufördern.Zwei der Schulungskurse, die zum Projekt GROW gehören, haben am14. November 2016 begonnen: Ein für den MBA-Studiengang bestimmtesTalent Program, organisiert Dank der Unterstützung der LUISS BusinessSchool, Johnson &Johnson und Korn Ferry International, das vonweiblichen Talenten beigesteuerte Inhalte zur Auswahl, zur Schulungund zur Arbeit durch die Teilnahme an mittels Partnerschaften mitUnternehmen organisierten individuellen und strukturiertenSchulungskursen in aller Welt enthält, ebenso wie durch das für dieweiblichen Studenten des Spezialized Masters bestimmte Data Girls,das geschaffen wurde, um junge Frauen zu unterstützen, die daraninteressiert sind, alle vom Datenmanagement und aus der digitalenWelt stammenden Gelegenheiten zu ergreifen."Es handelt sich um ein sehr ehrgeiziges, an junge Frauengerichtetes Projekt, welche sich mittels LUISS seit derVergangenheit, heutzutage und noch über die Zukunft hinaus bemühen,zur Entwicklung unserer Gesellschaft beizutragen" - kommentierteProf. Paola Severino, Rektorin der Universität LUISS Guido Carli,welche sich bei allen Teilnehmern der Initiative für derenUnterstützung bedankte.