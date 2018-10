LUCID - Datenbank der Zentralen Stelle Verpackungsregister / Neues Verpackungsgesetz: Datenmeldung ab sofort möglich

Köln (ots) - Ab sofort können Händler und Hersteller, dieVerkaufsverpackungen in Umlauf bringen, bei LUCID - der Datenbank derZentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) - ihre Verpackungsmengeangeben und ihr duales System benennen. Die Händler bzw. Herstellererhalten im Gegenzug von der ZSVR eine Registrierungsnummer, die siedem dualen System vorlegen müssen, bei dem sie ihre Verpackungenbeteiligen.Diese Datenanmeldung ist ein wichtiger Schritt hinsichtlich des am1. Januar 2019 in Kraft tretenden neuen Verpackungsgesetzes(VerpackG): Demnach muss sich jeder, der gewerbsmäßig mit Warebefüllte Verpackungen erstmalig in Verkehr bringt, bei LUCIDregistrieren. Ab Januar 2019 bietet die Datenbank ein öffentlicheinsehbares Register über alle angemeldeten Unternehmen an, das fürTransparenz und faire Regeln auf dem Markt sorgen soll.Neben der Registrierungspflicht müssen sich alle betroffenenHändler und Hersteller an einem dualen System und damit an den Kostenfür die Entsorgung und das Recycling der Verpackungen beteiligen -andernfalls drohen empfindliche Strafen. "Wer diese künftig vermeidenwill, sollte sich deshalb schon heute die 'Lizenz zum Verpacken'besorgen", sagt Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der INTERSEROHDienstleistungs GmbH. "Nicht zuletzt ist dies auch ein wichtigerBeitrag zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz." Interserohbietet betroffenen Händlern und Herstellern über den OnlineshopLizenzero (www.lizenzero.de) an, ihre Lizenzierung schnell undunkompliziert vorzunehmen.Alle Verpackungen müssen lizenziert werden Unabhängig vonGewerbegröße, Verpackungsmenge oder -art beziehen sich dieBestimmungen des Verpackungsgesetzes auf alle Verpackungsmaterialien,die typischerweise beim privaten Endverbraucher zu Hause als Abfallanfallen. Unter den Oberbegriff Verkaufsverpackung fallen damitsowohl Produkt-, Um-, Service- und Versandverpackungen (inkl.Packhilfsmitteln und Polstermaterialien).Für eine einfache und unkomplizierte Verpackungslizenzierung zufairen Preisen stellt der Onlineshop Lizenzero allen betroffenenHändlern und Herstellern neben umfangreichen Hintergrundinformationeneine Berechnungshilfe zur Verfügung: Mit wenigen Klicks gibt derUnternehmer hier die Stückzahlen der jährlich benötigtenVerpackungsarten an. Aus diesen Angaben wird automatisch dasentsprechende Verpackungsgesamtgewicht berechnet, das anschließenddirekt lizenziert werden kann. "Wir haben versucht, denbürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, damit sichbetroffene Händler und Hersteller schnell wieder auf ihr Geschäftkonzentrieren können", so Müller-Drexel.Über Lizenzero:Lizenzero ist eine Shopmarke des seit über 25 Jahren aktivenUmweltdienstleisters Interseroh, der als bundesweit festgestelltesduales System im Sinne von Paragraph 18 Verpackungsgesetz (VerpackG)die Vorgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister und desVerpackG erfüllt. Der Online-Shop richtet sich mit Blick auf das am1. Januar 2019 in Kraft tretende VerpackG in seiner problemlosenHandhabung insbesondere an kleinere (Online-)Händler und Hersteller,die bislang wenig Erfahrung mit der Verpackungslizenzierung bei einemdualen System haben. Zu den Merkmalen des durch Trusted Shopsausgezeichneten Webangebotes zählen eine Berechnungshilfe, die demNutzer die schnelle Ermittlung seiner individuellen Verpackungsmengenerleichtert, ein individueller Teilnahmenachweis, einRessourcenschutz-Zertifikat und ein Onlinesiegel, das der Kunde fürseine Außerkommunikation nutzen kann, sowie ein umfangreiches FAQ,das offene Fragen zum VerpackG beantwortet.Über Interseroh:Interseroh ist neben ALBA eine der Marken unter dem Dach der ALBAGroup. Die ALBA Group ist in Deutschland und Europa sowie in Asienaktiv. Im Jahr 2017 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einenUmsatz von rund 1,8 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt rund7.500 Mitarbeiter. Damit ist die ALBA Group einer der führendenRecycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit.Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr2017 rund 4,1 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zurPrimärproduktion und rund 30,2 Millionen Tonnen Primärrohstoffeeingespart werden.Weitere Informationen zu Interseroh finden Sie unterwww.interseroh.de. Unter www.albagroup.de/presse können allePressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonniert werden.Bitte beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund umdie Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.info.Pressekontakt:Susanne JagenburgPressesprecherin ALBA GroupTel.: +49 30 35182 5080 oder +49 170 7977003E-Mail: susanne.jagenburg@albagroup.deOriginal-Content von: ALBA Group plc & Co. KG, übermittelt durch news aktuell