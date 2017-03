LUCHA UNDERGROUND ab 01. Mai auf TELE 5 / 13. Mai das erste Highlight-Event! TELE 5 präsentiert: wXw Superstars of Wrestling 2017 - feat. LUCHA UNDERGROUND (VIDEO)

München (ots) -DU BRAUCHST ES HÄRTER? DU LIEBST ES ROUGHER? DU WILLST ESEHRLICHER?KANNST DU HABEN - UND ZWAR MEXICAN STYLE!!Freut Euch auf das Beste, was die Wrestling-Welt zu bieten hat.Die Sensations-Serie von EL REY-Network aus Santa-Monica/Kalifornien.In Szene gesetzt von Kultregisseur Robert Rodriguez.BE PREPARED... 01. MAI AUF TELE 5Es gibt eine starke Fanbase, die auf LUCHA UNDERGROUND im Free-TVwartet.Wir konnten quasi gar nicht anders.TELE 5-Boss Kai Blasberg: "Wie ich höre, ist das großartiger alsalles was wir an Sports Entertainment je hatten. Pures TELE 5. Dasist kein Wrestling, das ist LUCHA."AND BE THERE... 13. MAI IN OBERHAUSENDas erste Highlight der LUCHA UNDERGROUND Ära von TELE 5.TELE 5 präsentiert: wXw Superstars of Wrestling 2017 - feat. LUCHAUNDERGROUND 13. Mai ab 18:00 Uhr in der Luise-Albert-Halle inOberhausenPresse- und Medienanfragen bitte an:die agentour GmbHJulia BorgmeierTel: +49 89 530 997-47E-Mail: jb@die-agentour.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell