LTI unter den Top-Performern in den nordischen Ländern

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Außerdem Platz 1 in der Kundenzufriedenheit in Schweden laut IT Sourcing Study Nordics 2021 von Whitelane Research und PALarsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, ist laut der neusten IT-Outsourcing-Studie über die nordischen Länder von Whitelane Research und PA einer der Top 5 Unternehmen. In Schweden befindet sich LTI auf Platz 1 in der Kundenzufriedenheit.Die branchenweite Anerkennung spiegelt die starken Ergebnisse von LTI in mehreren KPIs wider, einschließlich der Bereich Qualität des Vertriebsmanagements, wo LTI die Spitze anführt, Geschäftsverständnis, wo LTI zu den Top 3 gehört, sowie Cloud-Fähigkeit, wo die Firma zu den Top 5 der Region gehört.Arun Sankaranarayanan, Chief Business Officer, Nordics, LTI: "Durch die Pandemie steht die Welt vor einem nie dagewesenen Ausmaß der Unsicherheit. Als Beschleunigerin neuer Technologien hat sie die besten Fähigkeiten von LTI in den Bereichen Agilität, Belastbarkeit und gewährleistete Betriebskontinuität für unsere Kunden zutage gefördert - insgesamt eine klare Demonstration von Stärke und Entschlossenheit. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen ist es ermutigend, als Top-Performer in den nordischen Ländern anerkannt zu werden. Diese Anerkennung stärkt unsere Entschlossenheit, unsere Kunden beim Erreichen von noch höherer Business Excellence zu unterstützen."Jef Loos, Head Sourcing Research Europe, Whitelane Research: "Dass LTI weiterhin die Spitze anführt, zeigt das große Engagement des Unternehmens, Kundenziele zu erreichen, und bestätigt seine Fähigkeit, den Anforderungen der Kunden auch in turbulenten Zeiten gerecht zu werden. Diese eindrucksvolle Leistung verhalf dem Unternehmen, als Herausforderer im Ranking aufzusteigen, um nun als einer der führenden Player auf dem nordischen Markt gehandelt zu werden."Informationen zu LTI :LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Wir sind in 31 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer LTI-Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 33.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen.