LTI hat die Kubernetes on Microsoft Azure Erweiterte Spezialisierung erlangt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Die Spezialisierung ist ein Beleg für die Fähigkeiten von LTI bei der AnwendungsmodernisierungLarsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat die Kubernetes on Microsoft Azure Erweiterte Spezialisierung erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt das fundierte Wissen, die umfassende Erfahrung und die nachgewiesene Kompetenz eines Lösungspartners bei der Bereitstellung und Verwaltung von Produktions-Workloads in der Cloud unter Verwendung von Containern und der Verwaltung von gehosteten Kubernetes-Umgebungen in Microsoft Azure.Nur die Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf den Kundenerfolg und die Qualifikation ihrer Mitarbeiter erfüllen sowie eine Prüfung ihrer Container-basierten Workload-Bereitstellungs- und -Verwaltungspraktiken durch einen Dritten bestehen, erhalten die Kubernetes on Azure Erweiterte Spezialisierung.Siddharth Bohra, Chief Business Officer und Leiter, Cloud und Datenprodukte, LTI, sagte: "Unternehmen müssen ihre Abläufe immer effizienter gestalten, und Cloud-Lösungen machen diesen kontinuierlichen Wandel möglich. Microsoft erleichtert Unternehmen die Einführung von Kubernetes, indem es die neuesten Erkenntnisse und Best Practices aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden in die Kubernetes-Community einbringt. Unsere jüngste Spezialisierung auf Kubernetes-Service-Funktionen wird unseren Kunden die Vorteile von Portabilität, Agilität und Skalierbarkeit bieten, während wir ihre Workloads modernisieren."Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief, Microsoft, fügte hinzu: "Die Kubernetes on Microsoft Azure Erweiterte Spezialisierung hebt die Partner hervor, die als besonders fähig angesehen werden können, wenn es um die Bereitstellung und Verwaltung von containerisierten Anwendungen in Azure geht. LTI hat deutlich gezeigt, dass sie sowohl die Fähigkeiten als auch die Erfahrung haben, um Kunden mit Azure erstklassige Cloud-Native-Funktionen zu liefern."Es wird erwartet, dass mehr als 75 % der Unternehmen weltweit bis 2022 containerisierte Anwendungen in der Produktion einsetzen werden. Viele suchen daher nach einem Partner mit fortgeschrittenen Fähigkeiten, um ihre bestehenden containerisierten Workloads in die Cloud zu migrieren oder sie bei der Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen unter Verwendung von Container-Technologien, DevOps-Mustern und einem Microservices-Ansatz zu unterstützen.LTI ist auch ein Microsoft Azure Expert Managed Services Provider, eine Anerkennung, die Kunden Zugang zu einem Service auf Expertenebene, einer breiteren Palette von Azure-Diensten von IaaS bis PaaS-Migrationen und vielen weiteren Vorteilen bietet, die auf LTIs starker Partnerschaft mit Microsoft basieren.Informationen zu LTI:LTI (NSE: LTI (https://www.lntinfotech.com/)) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 435 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 31 Ländern gehen wir für unsere Kunden die Extrameile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre mobile, soziale, analytische, IoT- und Cloud-Journey ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 36.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.Verbinden Sie sich mit LTI:- Lesen Sie unsere News und Blogs- Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn- Klicken Sie auf "Gefällt mir" auf unserer Facebook-SeiteLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgPressekontakt:Shambhavi RevandkarLeitung Öffentlichkeitsarbeit+919769509545shambhavi.revandkar@lntinfotech.comOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuell