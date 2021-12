LTI bringt Fosfor auf den Markt, die Data-to-Decisions-Produktsuite zur Monetarisierung von Daten

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Larsen & Toubro Infotech (http://www.lntinfotech.com/) (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute Fosfor (https://www.fosfor.com/), die Data-to-Decisions Product Suite, auf den Markt gebracht. Fosfor unterstützt Unternehmen dabei, Daten schnell und in großem Umfang zu monetarisieren, indem es erstklassige Funktionen bereitstellt. Die Fosfor-Produktsuite verfügt über ein umfangreiches Set an Go-to-Market- und Technologiepartnerschaften mit führenden Cloud-Unternehmen und wurde von führenden Branchenanalysten anerkannt.Die Fosfor-Suite besteht aus fünf Produkten:- Spectra - ein umfassendes DataOps-Produkt, das den schnellsten Weg zur Nutzung von Daten ermöglicht;- Optic - ein autonomes Data-Fabric-Produkt, das den Weg von der Entdeckung bis zum Verbrauch von Daten erleichtert;- Refract - ein Produkt für Datenwissenschaft und MLOps zur Automatisierung von Vorgängen über den gesamten Lebenszyklus;- Aspect - ein no-code, unstrukturiertes Datenverarbeitungsprodukt; und- Lumin - ein Augmented-Analytics-Produkt, das eine suchähnliche Schnittstelle für alle Arten von Erkenntnissen bietet.Sanjay Jalona, CEO und Geschäftsführer von LTI, sagte: „Wir befinden uns im Zeitalter des Datenhandels, in dem Daten nicht nur ein Geschäftsfaktor oder ein Unterscheidungsmerkmal sind, sondern auch ‚das Geschäft' für jedes Unternehmen. Als integrierte Produktsuite für den gesamten Lebenszyklus von Daten bis hin zu Entscheidungen ist Fosfor auf dem Markt für KI-gesteuerte Datenprodukte einzigartig positioniert. Wir sind zuversichtlich, dass Fosfor ein Quantensprung in der Wertschöpfung für unsere Kunden sein wird."Siddharth Bohra, Chief Business Officer, Cloud & Data Products, LTI, sagte: „Wir sind der festen Überzeugung, dass Unternehmen die Möglichkeiten, die ihnen Daten bieten, grundlegend überdenken müssen, und Fosfor wird eine wichtige Rolle dabei spielen, dieses Ziel für unsere Kunden zu erreichen. Es bedeutet, dass LTI sich verstärkt auf den schnell wachsenden Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Daten- und KI-Produkte konzentriert. Fosfor basiert auf unserem bewährten Technologie-Stack und einige der größten Unternehmen der Welt profitieren bereits von den innovativen Produkten, die Teil der Suite sind."Die Fosfor-Suite ist die Weiterentwicklung der LTI-Produkte Mosaic und Leni. Diese Produkte waren jeweils sehr erfolgreich auf dem Markt und werden nun in der Fosfor-Suite zusammengefasst. Mehrere namhafte Kunden nutzen die Fosfor-Produktpalette für ihre geschäftskritischen Daten- und KI-Anforderungen.Bitte besuchen Sie www.fosfor.com um mehr zu erfahren.Informationen zu LTI:LTI (NSE: LTI (https://www.lntinfotech.com/investors/)) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 460 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 33 Ländern gehen wir einen Schritt weiter, um unsere Kunden zu unterstützen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 40.000 LTI'lern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.Verbinden Sie sich mit LTI:Lesen Sie unsere News (https://www.lntinfotech.com/news-events/) und Blogs (https://www.lntinfotech.com/blogs/)Für Updates folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/LTI_Global), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/l&t-infotech) und Facebook (https://www.facebook.com/LarsenToubroInfotech/?hc_ref=SEARCH&fref=nf).Logo https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgPressekontakt:Shambhavi Revandkar,Leitung Öffentlichkeitsarbeit,+919769509545,shambhavi.revandkar@lntinfotech.comOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuell