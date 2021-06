LTI baut strategische Beziehung zu Amazon Web Services aus

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung beschleunigt Kundennutzen und Innovation durch digitale TransformationLarsen & Toubro Infotech (https://www.lntinfotech.com/investors/) (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Amazon Web Services (AWS) geschlossen.LTI hat kürzlich eine dedizierte Cloud-Einheit für AWS ins Leben gerufen, die sich auf Migration und Modernisierung, SAP-Anwendungs-Workloads, Datenanalyse und das Internet der Dinge (IoT) konzentrieren wird, ergänzt durch LTIs Beratungs-, Professional Services- und Lieferfähigkeiten. Darüber hinaus wird LTI hochmoderne Acceleratoren aufbauen und branchenspezifische Cloud-Angebote für die Sektoren Banken und Finanzdienstleistungen, Fertigung, Einzelhandel & CPG, Medien & Unterhaltung, Hi-Tech und Versicherungen entwickeln.Sanjay Jalona, CEO & Managing Director, LTI, sagte: "Unternehmen streben nach Geschwindigkeit und Effizienz, wenn sie Cloud-Services einsetzen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und die Kundenbindung zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit AWS wird uns helfen, diese Ziele zu erreichen und unsere Services und Lösungen für den Aufbau, die Migration, die Verwaltung, den Betrieb und die Optimierung von AWS-Umgebungen und -Infrastrukturen unserer Kunden zu beschleunigen."Siddharth Bohra, Chief Business Officer & Head of Cloud Business Unit, LTI, sagte: "Diese Partnerschaft wird die Skalierung der AWS-Praxis von LTI mit einer tieferen Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen unterstützen. LTI wird sein umfassendes Wissen und seine Erfahrung nutzen, um die digitale Transformation für globale Unternehmen mit fortschrittlichen Branchenlösungen, Analyseplattformen und Technologiedienstleistungen voranzutreiben, die auf AWS aufgebaut und bereitgestellt werden.""Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit LTI zu vertiefen", sagt Doug Yeum, Head of Global Partner Organization bei AWS. "Durch diese Zusammenarbeit wird LTI seine AWS-Praxis ausbauen, um globale Kunden zu bedienen, die AWS-Services nutzen wollen, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen, schneller zu innovieren und die schwierigsten Geschäftsprobleme zu lösen."Bobby George, Senior Vice President & Chief Digital Officer, Carrier, sagte: "Bei Carrier ist die Cloud das Herzstück unserer digitalen Transformationsstrategie und wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Geschäftsinitiativen für das Segmentwachstum, die Bereitstellung neuer digitaler Produkte und Services und die Verbesserung der Kundenerfahrung voranzutreiben. Mit ihrem tiefen Wissen über das Carrier-Ökosystem und ihrer starken AWS-Expertise ist LTI ein wichtiger Partner auf unserem Weg. Ich gratuliere LTI und AWS zu ihrer strategischen Zusammenarbeit und freue mich darauf, die Transformation bei Carrier zu beschleunigen. Alles Gute!"LTI hat erheblich in den Aufbau von AWS-Know-how investiert und AWS-Kompetenzen für DevOps, Migration, Daten & Analytik, Finanzdienstleistungen, maschinelles Lernen, Microsoft-Workloads und SAP erlangt.Informationen zu LTI :LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Mit Niederlassungen in 31 Ländern gehen wir für unsere Kunden die Extrameile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre Mobile-, Social-, Analytics-, IoT- und Cloud-Journeys ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 35.000 LTI'lern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Folgen Sie uns unter @LTI_GlobalVerbindung mit LTI :- Lesen Sie unsere News und Blogs- Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn- Klicken Sie auf "Gefällt mir" auf unserer Facebook-Seite- Sehen Sie sich unsere Videos auf YouTube anLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuell