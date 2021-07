LTI-Umsätze wachsen um 5,1 % QoQ und um 20,4 % im Jahresvergleich;

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Nettogewinn steigt um 19,3 % im JahresvergleichSonderdividende von 10 INR/Aktie zum 5. Jubiläum der KotierungLarsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 22 bekannt.In USD:- Umsatz bei 470,2 Mio. USD; Wachstum von 5,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (QoQ) und 20,4 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY)- Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (QoQ) und 17,8 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY)In indischen Rupien:- Umsatz bei 34.625 Millionen INR; Wachstum von 5,9 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (QoQ) und 17,4 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY)- Konzernergebnis bei 4.968 Millionen INR; Anstieg von 9,0 % QoQ und Wachstum von 19,3 % YoYKapitalrendite- Sonderdividende von 10 INR je Aktie zur Feier des fünften Jubiläums der Börsennotierung in Indien"Wir freuen uns, mit 5,1 % unser bestes sequenzielles Wachstum in Q1 zu vermelden. Es ist unserem ganzheitlichen Wachstum in unseren Vertikalen, Servicebereichen, der Kundenpyramide und in den geografischen Regionen zuzuschreiben. Unsere solide Pipeline und die unverändert starke Nachfrage machen uns zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft weiter wachsen werden.""In das erste Quartal fiel auch das 5-jährige Jubiläum des Börsengangs von LTI und unser Vorstand hat zu diesem Anlass eine besondere Dividende ausgeschüttet. In den letzten 5 Jahren haben wir USD Umsatz CAGR von 13,5 % geliefert und unseren Nettogewinn mehr als verdoppelt. Ich bin stolz auf unsere Innovationskraft und auf das branchenführende Wachstum, das wir jedes Jahr liefern. Ich freue mich auch, dass wir unsere digitalen Engineering-Fähigkeiten stärken und Cuelogic Technologies in der LTI-Familie willkommen heißen."- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer & Managing DirectorJüngste Auftragsabschlüsse- Ein internationales Fortune-500-Energieversorgungsunternehmen hat LTI für einen Managed-Security-Services-Vertrag mit L1 SOC und End-to-End-Support für alle Sicherheitsanwendungen ausgewählt. Als Teil dieses Auftrags wird LTI einen von Threat Intelligence geleiteten Sicherheitsbetrieb ermöglichen, um das Risiko für das Geschäft zu reduzieren- Ein wichtiger Akteur im Bereich erneuerbare Energien und Öl- und Gasenergie aus dem Nahen Osten hat LTI im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit einem regionalen Marktführer für die digitale Transformation für die Migration zur Cloud, die Modernisierung und das Management seiner gesamten IT-Landschaft beauftragt- LTI wurde für ein End-to-End-IT-Managed-Services-Geschäft ausgewählt, das die Einrichtung von Prozessen und Tools, Sicherheitsoperationen und Überwachungslösungen für die ausgegliederte Einheit eines globalen Herstellers und Lieferanten von Spezialchemikalien mit Sitz in Nordamerika umfasst- Die Tochtergesellschaft einer der größten Banken Asiens hat sich für eine Partnerschaft mit LTI für die Implementierung, Integration und Wartung ihrer Private-Banking-Plattform mit Temenos Wealth entschieden- Ein globaler Halbleiterhersteller mit Sitz in Europa hat sich mit LTI zusammengetan, um seine Geschäftsprozesse mit SAP S/4HANA neu zu gestalten und zu harmonisieren, um sie skalierbarer, effizienter, agiler und flexibler zu machen- Ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Nordamerika, das Lösungen für den Energiesektor anbietet, hat sich für LTI entschieden, um seine Front- und Middle-Office-Prozesse mit SAP S/4HANA umzugestalten und so die Abläufe zu vereinfachen, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Kosten zu optimieren- Ein nordamerikanischer Schaden- und Unfallversicherer hat LTI für den Netzwerksupport und das Datenbankmanagement ausgewählt, um eine nahtlose Betriebsunterstützung rund um die Uhr sicherzustellen. Dies wird dazu beitragen, die Verlagerung des Unternehmens auf die Cloud zu beschleunigen- Ein nordamerikanischer Versicherungsmakler hat sich für LTI entschieden, um seinen Geschäftsbetrieb in einem seiner wichtigsten Wachstumssegmente zu transformieren und zu digitalisieren. Die Modernisierung der Prozesse in den Bereichen Akquise, Vertrieb und Service soll den Kunden mehr Auswahl bieten, dabei helfen, das Geschäft effizient zu skalieren, und Geschäftsentscheidungen durch Daten und Analysen unterstützen.- Ein nordamerikanischer Anbieter von integrierten Service-, Liefer- und Produktionslösungen für Pharma-, Biologika- und Consumer-Health-Produktunternehmen hat sich für LTI entschieden, um seine Anwendungen und ERP-Systeme zu unterstützen und so betriebliche Effizienz und kostengünstige Lösungen zu gewährleisten- Ein weltbekannter Aktienindex hat sich für LTI als Cloud-Infrastruktur- und Engineering-Partner entschieden, um seine Verlagerung auf die Cloud über mehrere Jahre hinweg zu unterstützenAuszeichnungen und Anerkennungen- LTI wurde im Gartner 2021 Magic Quadrant für Oracle Cloud Application Services weltweit anerkannt- LTI Leni wurde von Forrester Research als Anbieter für die Erkennung von Anomalien in The Forrester Tech Tide(TM): Methoden für Customer Insights Methods, Q2 2021 anerkannt- LTI wird im ISG Provider Lens(TM) Digital Business - ServiceNow Ecosystem Partners Report, US 2021 als führend anerkannt- LTI Leni als repräsentativer Anbieter im Gartner Market Guide für Augmented Analytics Tools, Austin Kronz et al.,28. Juni 2021 anerkanntGartner Magic Quadrant for Oracle Cloud Application Services, Worldwide, Katie Gove et al., 24. Mai 2021Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Weitere wichtige geschäftliche Ereignisse- Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 15. Juli 2021 eine Sonderdividende von 10 INR pro Aktie (Nennwert von 1 INR) beschlossen, um das 5. Jubiläum der Börsennotierung in Indien zu begehen.- LTI hat Cuelogic Technologies erworben, ein Unternehmen für digitales Engineering und ausgelagerte Produktentwicklung- LTI hat bei den Institutional Investor 2021 Rest of Asia ex-Mainland China Executive Team Rankings mehrere Auszeichnungen gewonnen. So wurde LTI im Bereich Technologie/IT Services & Software in allen Kategorien der Verkaufsseite unter die Top 3 gewählt: Nr. 2 bester CEO, Nr. 3 bester CFO, Nr. 3 bester ESG, Nr. 2 bestes IR-Programm und Nr. 1 bester IR-Spezialist. Außerdem wurde das Unternehmen in die Liste der "Most-Honored" Companies Asia 2021 aufgenommen.- LTI wurde von Snowflake, der Data Cloud Company, als Global Innovation Partner of the Year ausgezeichnet- LTI Syncordis wurde als Temenos Service Partner des Jahres ausgezeichnetInformationen zu LTILTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 435 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Mit Niederlassungen in 31 Ländern geben wir stets unser Bestes und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre Mobile-, Social-, Analytics-, IoT- und Cloud-Journeys ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 36.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgPressekontakt:Shambhavi RevandkarLead- Media RelationsTel: +91-22-6776 8625E-Mail: shambhavi.revandkar@lntinfotech.comOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuell