LTI USD-Umsatz wächst um 11,2% YoY; Nettogewinn steigt um 26,7% YoY

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, gab heute die Ergebnisse des Q2 FY21 bekannt.In US-Dollar:- Umsatz bei USD 404,5 Millionen; Anstieg von 3,6% QoQ und 11,2% YoY- Umsatzanstieg bei konstanten Wechselkursen um 2,3% im QoQ und 10,5% YoY In indischen Rupien:- Umsatz bei INR 29.984 Millionen; Anstieg von 1,7% QoQ und Wachstum von 16,6% YoY- Konzernergebnis bei INR 4.568 Millionen; Anstieg von 9,7% QoQ und Wachstum von 26,7% YoY "Wir freuen uns, im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 11,2% gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum des Nettogewinns von 26,7% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen zu können. Wir freuen uns auch, einen wichtigen Abschluss mit einem Netto-Auftragswert von mehr als 40 Mio. USD im Bereich Analyse bekannt zu geben. Unsere Pipeline für umfangreiche Transaktionen ist nach wie vor gut gefüllt, und wir beobachten zunehmendes Interesse im Digital-, Cloud- und Analysebereich.Die Pandemie zeigt, dass Unternehmen ihre Betriebsmodelle neu überdenken und digitale Transformationen einbeziehen müssen, wenn sie auf dem Markt relevant bleiben wollen. Das bietet enorme Chancen für Unternehmen wie uns, die umfassende Hilfsmittel zur digitalen Transformation anbieten."- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer & Managing DirectorAktuelle Abschlüsse- LTI bekam den Zuschlag von einem wichtigen Ministerium für ein großes, auf Daten und Analysen basierenden Transformationsabkommen: Dessen Anwendungen und Operationen sollen für die Sammlung und Verbreitung von "Data as Information", das Fallmanagement und das Betrugsmanagement unter Einsatz künstlicher Intelligenz transformiert werden.- Ein renommiertes führendes Halbleiterunternehmen hat LTI für seine Transformation ausgewählt. Eine Umstellung von seiner bestehenden Oracle EBS On-Prem-Version auf S/4 HANA on Cloud ist im Rahmen einer umfassenden Neuorientierung seines digitalen Kerns geplant.- LTI wurde ausgewählt, um ein digitales und KI-gesteuertes Sicherheitsoperationszentrum einzurichten, mit dem Ziel, die digitalen Sicherheitsvorrichtungen eines führenden Anbieters und Herstellers von Heiz- und Kühllösungen und -ausrüstung vollständig zu modernisieren.- Ein britisches Vermögensverwaltungsunternehmen wählte LTI aus, um alle Testservices zu verwalten, einschließlich der Tests von Produkten von Drittanbietern, hauseigenen Anwendungen, Webportalen und mobilen Anwendungen. Das Ziel ist, seinen Endbenutzern eine qualitativ hochwertige Erfahrung zu gewährleisten.- Ein Finanzdienstleister hat sich für LTI als Partner entschieden, um gewisse Dienstleistungen für die Modernisierung von Altsystemen und eine Integration des Unternehmens anzubieten- Ein internationaler HLK-Hersteller gab LTI den Zuschlag für die Rationalisierung seiner Datenanwendungsumgebung und deren Migration in die Cloud- Ein Hersteller von medizinischen Hilfs- und Ausrüstungsgegenständen hat LTI für seine COTS- und kundenspezifischen Anwendungen ausgewählt, um eine flexible Kostenstruktur, eine bessere Wissensbindung und ein besseres KPI-Management zu gewährleisten- Ein multinationaler Hersteller von Industrieprodukten hat LTI als bevorzugten Partner für die Implementierung von Extended Warehouse Management-Systemen von SAP ausgewählt, um Prozessharmonisierung, effizienten Betrieb und Automatisierung über alle Lager hinweg sicherzustellen- Ein Energieunternehmen auf der weltweiten Fortune 500 Liste hat LTI für die Wartung und funktionale Unterstützung seines Content-Servers ausgewählt. Die Sicherheit der Systeme für die Datenspeicherung während des gesamten Lebenszyklus des Servers soll gesichert werden- Ein Pharmaunternehmen auf der weltweiten Fortune 500+-Liste entschied sich für LTI, um sein kommerzielles On-Premise-Datenbanksystem in die Cloud zu migrieren- Ein Bohranlagenbetreiber hat LTI ausgewählt, um sein geschäftskritisches IT-System an seinen Bohranlagen zu verbessern, zu warten und Unterstützung zu bieten, um die Sicherheit und Effizienz der Bohrgerätemitarbeiter zu gewährleisten Auszeichnungen und Anerkennungen- LTI wurde als Leader und Rising Star in dem 2020 Bericht zu den nördlichen Ländern "ISG Provider Lens(TM) Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Report, Nordics 2020" eingestuft- Die Geschäftsprozesstransformation von LTI für einen führenden Hersteller von Hochleistungsmixern wurde im ISG Buch vorgestellt: Digital Excellence, Scaling Digital: 25 Stories of Innovation- LTI ist einer der Hauptanwärter im Everest Group Cloud-Native Application Development Services PEAK Matrix® Assessment 2020- LTI wurde als Musterzulieferer im Gartner Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2020 anerkannt *Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Weitere wichtige geschäftliche Ereignisse- Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2020 eine Interimsdividende von 15 INR pro Aktie (Nennwert 1 INR) beschlossen.- LTI brachte Canvas PolarSled auf den Markt, ein automatisiertes Cloud-Migrations- und Modernisierungs-Framework, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Daten schneller auf die Cloud-Datenplattform zu bringen.- LTI ist jetzt ein "Elite"-Partner von ServiceNow in der Kategorie Sales, Services und Managed Services- LTI wurde in den USA als Great Place to Work-Certified(TM) Unternehmen ausgezeichnet- LTI belegte Platz 1 in der All-Asia-Executive-Team-Umfrage des institutionellen Investors 2020 in allen Sell-Side-Kategorien im Bereich Technology/IT Services & Software. Es war das einzige IT-Dienstleistungsunternehmen, das in die "Most-Honored List" 2020 aufgenommen wurde- LTI hat den Platinum Award (höchste Kategorie) für sein CSR-Projekt Warli in der Kategorie Employment Enhancing Vocational Skills bei den 7. Annual CSR Awards 2020, die von der Greentech Foundation organisiert werden, erhalten.- LTI veröffentlichte seinen 4. Nachhaltigkeitsbericht mit dem Thema "Partnering for a Resilient Future". In diesem Bericht stellen wir Ihnen vor, wie sich LTI auf drei kritische Aspekte der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet hat - Bildung, Empowerment und Umwelt Informationen zu LTILTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 31 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter.