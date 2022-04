LTI FY22 Umsatz bei USD 2,1 Milliarden, Wachstum von 25,9% Q4 FY22 USD Umsatz steigt um 27,5% YoY

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2012 bekannt.Q4 WJ22In US-Dollars:- Umsatz von 570,4 Mio. USD; Wachstum von 3,1% im Quartalsvergleich und von 27,5% im Jahresvergleich- Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3,6% QoQ und 29,0% YoYIn indischen Rupien:- Umsatz bei 43.016 Mio. INR; Wachstum von 4,0% QoQ und 31,6% YoY- Reingewinn bei 6.375 Mio. INR; Wachstum von 4,1% QoQ und 16,8% YoYGesamtjahr GJ22In US-Dollars:- Umsatz von 2.102,5 Mio. USD; Wachstum von 25,9% im Vergleich zum Vorjahr- Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 25,8% YoYIn indischen Rupien:- Umsatz bei 156.687 Mio. INR; Wachstum von 26,7% im Vergleich zum Vorjahr- Reingewinn von 22.985 Mio. INR; Wachstum des Reingewinns um 18,6 % im Vergleich zum VorjahrKapitalrückfluss- Schlussdividende von 30 INR pro Aktie; Dividendenausschüttungsquote von 41,9% für das Jahr- ROE von 28,5% für das Jahr„Wir freuen uns, den Meilenstein von 2 Mrd. USD Umsatz mit einem Rekordwachstum von 26% im GJ22 zu überschreiten, dem stärksten Wachstum seit der Börsennotierung. Unser Wachstum war breit gefächert und erstreckte sich über alle Branchen, Dienstleistungsbereiche, Kundengruppen und geografische Regionen. Das Jahr war das Jahr mit den meisten Neueröffnungen von Kunden und dem höchsten Nettopersonalzuwachs.Im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2002 haben wir 4 große Aufträge mit einem Netto-TCV von über 80 Mio. USD gewonnen. Unsere Deal-Pipeline ist weiterhin robust, und wir sind zuversichtlich, auch im kommenden Jahr ein branchenführendes Wachstum zu erzielen."- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und GeschäftsführerJüngste Auftragsabschlüsse- Ausgewählt von einem globalen Fortune-500-Finanzdienstleistungsunternehmen für ein End-to-End-Managed-Services-Engagement, das Transformation, Governance und Unterstützung für Middleware und Daten als Teil ihrer globalen Technologiefunktion umfasst- Ein globales Fortune-500-Unternehmen, ein führender Anbieter von Ratings, Benchmarks, Analysen und Finanzdaten, hat LTI als primären Partner für einen Auftrag ausgewählt, der Daten und digitale Dienstleistungen umfasst, um seine Datenplattformen mit seiner jüngsten Übernahme zu integrieren- Ausgewählt von einem globalen Fortune-500-Konsumgüterunternehmen als strategischer Partner für die Daten- und Analysetätigkeit zur Umwandlung und Gewinnung von Erkenntnissen über die wichtigsten Geschäftsfunktionen in den Bereichen Produktion, Lieferkette und Marketing sowie zur Schaffung eines Metadaten-Hubs- Beauftragung einer wichtigen Regierungsbehörde im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens mit der Entwicklung eines Ökosystems und einer technologischen Infrastruktur zur Bereitstellung, Speicherung und Verbesserung des Zugangs zu relevanten öffentlichen Daten und zur Unterstützung öffentlicher Krankenversicherungsprogramme- Ausgewählt von einem großen Metall- und Bergbauunternehmen für ein ERP-Managed-Services-Engagement, das wichtige Geschäftsmodule wie Transportmanagement, Technologie, Kunden- und Lieferantenengagement in seinen rechtlichen Einheiten und über 40 Betriebseinheiten umfasst- Ein nordamerikanischer Anbieter von Sach- und Unfallversicherungen wählte uns aus, um Kernsysteme und Finanzdaten für mehrere Geschäftszweige in zahlreichen Tochtergesellschaften in ein zentrales Unternehmensdatenlager zu integrieren- Ein führender Gesundheitsdienstleister im Nahen Osten hat LTI im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit einem regionalen Marktführer für die Unterstützung seines Sicherheits- und Netzwerkbetriebszentrums ausgewählt- Eine große Bank hat LTI mit der Neugestaltung ihrer Website beauftragt, um alle Aspekte einer digitalen Erfahrung, des Hostings in der Cloud und der Wartung abzudecken- Ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa hat sich für LTI entschieden, um seine Kundenbetreuung auszulagern und einen digitalen Arbeitsbereich für seine Mitarbeiter einzurichten- Ausgewählt von einem globalen Fortune 500-Unternehmen, das IT-Infrastrukturprodukte und -dienstleistungen anbietet, um seine SAP S/4HANA ERP-Plattform zu aktualisieren- Ausgewählt von einem globalen Sicherheitsdienstleister, um eine digitale Kommandozentrale zur Überwachung der Infrastruktur und des Netzwerks einzurichten und minimale Unterbrechungen zu gewährleisten- Ausgewählt von einem nordamerikanischen Versorgungsunternehmen für die Verwaltung von Kernanwendungen und operativen Systemen, um die Rationalisierung von SLAs und die Einhaltung von Geschäfts-KPIs, die Senkung von Kosten und die Effizienz von Abläufen sicherzustellenAuszeichnungen und Anerkennungen- LTI wird in allen sechs Quadranten des ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report USA 2021 als führend anerkannt- LTI als Leader und Star Performer in der Duck Creek IT Services PEAK Matrix® Bewertung 2022 der Everest Group positioniert- LTI in der ITS-Top-10-Liste der PEAK Matrix® der Everest Group für den IT-Dienstleister des Jahres 2022- LTI auf Platz 1 der Top ITS Challengers in der PEAK Matrix® IT-Dienstleister des Jahres 2022 der Everest Group- Fosfor Optic von LTI anerkannt in der Forrester Now Tech: Enterprise Data Fabric, Bericht Q1 2022- Fosfor Refract von LTI anerkannt in der Forrester Now Tech: KI/ML-Plattformen, Bericht Q1 2022Sonstige geschäftliche Höhepunkte- Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 19. April 2022 eine Schlussdividende von 30 INR pro Aktie (Nennwert von 1 INR) für das Geschäftsjahr 2021-22 vorgeschlagen. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2002 beträgt 55 INR pro Aktie, einschließlich der Zwischendividende von 15 INR und der Sonderdividende von 10 INR pro Aktie, die im Oktober 2021 bzw. im Juli 2021 beschlossen werden- LTI wurde im Brand Finance IT Services 25 2022-Ranking auf Platz 22 der 25 wertvollsten IT-Dienstleistungsmarken gewählt- Sanjay Jalona, CEO von LTI, wurde von Business Today zum besten CEO 2022 in der Kategorie IT/ITES gekürt- LTI erhielt die Gold-Auszeichnung von EcoVadis für ESG-Praktiken einschließlich Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung- Optic von Fosfor wird bei den 2022 Data Breakthrough Awards als „Datenkatalog-Lösung des Jahres" ausgezeichnet- LTI baut seine Präsenz in den USA mit einem neuen Engagement Center in Hartford, CT ausÜber LTILTI (NSE: LTI) ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das mehr als 485 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt verhilft. Mit Niederlassungen in 33 Ländern gehen wir für unsere Kunden die Extrameile und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre mobile, soziale, analytische, IoT- und Cloud-Journey ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 45.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.Telefonkonferenz und Audio-Webcast zu den Ergebnissen19. 