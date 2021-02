LTC Properties: Wie sicher sind jetzt die 5,58 % Dividendenrendite?

Weitere Suchergebnisse zu "LTC Properties":

LTC Properties (WKN; 884625) ist definitiv einer der spannenderen und zumindest historisch zuverlässigeren Dividendenzahler. Gemessen an einer aktuellen monatlichen Dividende von 0,19 US-Dollar und einem Aktienkurs von 40,79 US-Dollar (19.02.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 5,58 %.

Foolishe Investoren wissen zur Dividende natürlich zwei Dinge: Erstens, LTC Properties hat in den letzten Jahren die eigene Dividende nicht mehr erhöht. Zweitens, der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besaß zuletzt außerdem Funds from Operations je Aktie, die gerade so ausreichend gewesen sind, um die Dividende vom operativen Erfolg zu decken.

Jetzt hat der US-amerikanische REIT jedenfalls frische Quartalszahlen präsentiert. Eine Frage drängt sich dabei förmlich auf: Wie sicher ist die aktuelle Dividende?

LTC Properties: Das vierte Quartal im Blick!

Wie wir mit Blick auf das vierte Quartal erkennen können, lag das Nettoergebnis umgerechnet auf jede einzelne Aktie bei 0,45 US-Dollar. Das heißt, das derzeitige, operative Niveau gemessen an dieser Kennzahl ist nicht ausreichend, um die Dividende zu decken. Aber mal im Ernst: Wen interessieren im Kreise der REITs schon die Nettoergebnisse? Viel wichtiger sind schließlich die Funds from Operations.

Hier kam LTC Properties im vierten Quartal auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 US-Dollar. Da in vorherigen Quartalen des Öfteren nicht zahlungswirksame Ergebnisse diesen Wert belastet haben, können wir jetzt wieder von einem Turnaround sprechen. Beziehungsweise von einer Rückkehr zur alten Stärke. Das ist eine erste sehr wichtige Erkenntnis.

Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende von 0,57 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis damit bei knapp über 73 %. Das ist wirklich wieder ein moderater Wert, den LTC Properties vorweisen kann. Oder, wenn wir es anders ausdrücken wollen: Die Dividende erscheint vermehrt sicher.

Ist das bereits alles gewesen? Nein, noch nicht. Das Management hat im Rahmen dieses Quartalszahlenwerks zudem erklärt, dass 98 % aller Mieten eingesammelt werden konnten. Das heißt, es besteht die Perspektive, dass die Ergebnisse noch um 2 % besser werden können. Na, wenn das keine guten Aussichten sind? Damit könnten möglicherweise auch wieder die 0,81 US-Dollar des Vorjahreswerts erreicht werden.

Ein spannender, weiterhin günstiger Dividendenzahler

LTC Properties hat mit diesem Quartalszahlenwerk einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das Management beziehungsweise die Immobiliengesellschaft ist wieder in der Erfolgsspur. Beziehungsweise da, wo man noch vor einem Jahr gewesen ist.

Die Aktie besitzt weiterhin eine Dividendenrendite von 5,58 %, was definitiv attraktiv ist. Das könnte einen näheren Blick verdient haben. Zumal das Geschäftsmodell mit einem Fokus auf Senioreneinrichtungen vergleichsweise defensiv ist. Keine Frage: Das könnte ein interessantes Paket mit sogar monatlichen Dividendenausschüttungen sein.

