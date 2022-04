LTC Properties: Ja, es gibt weiterhin 5,9 % Dividendenrendite

Bei LTC Properties (WKN: 884625) gibt es immer einen spannenden Termin im Quartal: Zum Ende beziehungsweise zum Anfang eines jeden neuen Vierteljahres erklärt das Management die Pläne hinsichtlich der Dividende. Das heißt, dass wir für ein Quartal im Voraus planen können, trotz der monatlichen Ausschüttungen.

Am 1. April dieses Jahres ist es erneut so weit gewesen. Und auch dieses Update zeigt, dass Investoren bei LTC Properties weiterhin 5,9 % Dividendenrendite erwarten können. Schauen wir einmal auf den Inhalt dieser Mitteilung und wo genau die Spannung begraben liegt.

LTC Properties: 5,9 % Dividendenrendite!

Wie das Management von LTC Properties innerhalb dieser Mitteilung verkündete, zahlt man in den Monaten April, Mai und Juni weitere 0,19 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Oder hochgerechnet eben die 0,57 US-Dollar, die wir pro Quartal bereits kennen.

Diese Höhe ist nicht unbekannt. Seit dem Jahre 2016 gibt es bereits 0,19 US-Dollar pro Monat, was inzwischen eine beeindruckende und konstante Historie ist. Aber die Pandemie und Restrukturierungen innerhalb des Portfolios haben zuletzt die operative Basis sehr stark ins Wanken gebracht, insbesondere in den letzten beiden Quartalen.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 kam LTC Properties auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,56 US-Dollar je Aktie. Das dritte Quartal war mit einem Wert in Höhe von 0,45 US-Dollar ebenfalls unterhalb der Ziellinie. Im vergangenen halben Jahr hat es die Dividende damit in Teilen aus der Substanz und nicht aus dem operativen Erfolg heraus gegeben. Wenn auch teilweise knapp, aber dieses Niveau kann sich der REIT und monatliche Zahler natürlich nicht auf Dauer leisten.

Eigentlich gibt es daher nur zwei Szenarien bei LTC Properties und seinen 5,9 % Dividendenrendite. Entweder das Management kann das Ruder bald herumreißen und weist Funds from Operations je Aktie von mehr als 0,57 US-Dollar aus, um die Dividende zu decken. Oder aber eine Kürzung ist früher oder später eine logische Folge.

Nächstes spannendes Ereignis: Die frischen Zahlen!

Insofern wissen wir, welche Dividende wir bei LTC Properties jetzt erwarten können. Für das zweite Quartal des Börsenjahres 2022 gibt es nun also erneut 0,19 US-Dollar pro Monat und in Summe 0,57 US-Dollar je Aktie. Aber die Basis ist mit Blick auf das vergangene halbe Jahr nicht nachhaltig.

Insofern sollten Investoren Ausschau halten, wann LTC Properties erneut frische Zahlen präsentiert. Es geht weiterhin darum, wie nachhaltig die 5,9 % Dividendenrendite sind, die wir zu den derzeitigen Aktienkursen bekommen könnten.

