LTC Properties Inc.: Ist jetzt alles möglich?

Per 24.01.2020, 22:30 Uhr wird für die Aktie LTC Properties Inc. der Kurs von 46.95 USD angezeigt.

Unser Analystenteam hat LTC Properties Inc. auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die LTC Properties Inc.-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die LTC Properties Inc.-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LTC Properties Inc. vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 19 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -59,69 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (47,14 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält LTC Properties Inc. somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für LTC Properties Inc.. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 34,62 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass LTC Properties Inc. momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist LTC Properties Inc. weder überkauft noch -verkauft (Wert: 34,46), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. LTC Properties Inc. wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Derzeit schüttet LTC Properties Inc. nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,62 Prozentpunkte (4,84 % gegenüber 4,22 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".