LSIS Co. Ltd. präsentiert auf der HANNOVER MESSE 2019 seine weltweit führende Gleichstromlösung

Anyang, Südkorea (ots/PRNewswire) -LSIS nahm vom 1. bis 5. April an der Hannover Messe 2019 teil, dieunter dem Motto "Integrierte, intelligente Gleich- undWechselstromlösungen in AC & DC" veranstaltet wurde. Dortpräsentierte das Unternehmen Technologien zur Energieübertragung und-verteilung sowohl im Wechsel- als auch im Gleichstrombereich sowieeine Vielzahl kombinierter und integrierter Lösungen für intelligenteEnergieversorgung.Strategische Lösungen in den Kategorien der intelligenten Gleich-und WechselstromversorgungIn Zusammenarbeit mit der Korean Electric Power Corporation(KEPCO) stellte LSIS bei der Ausstellung die Seogeochado Island vor -das weltweit größte Gleichstrom-Inselprojekt (DC) in Jindo-Gun,Provinz Jeollanam-Do, Südkorea. Die Vorstellung seiner DC- sowieweiterer Stromversorgungslösungen und eines VR-Gaming-Erlebnisses,das die Besucher auf einen virtuellen Rundgang durch die Inselmitnahm, stieß bei der Veranstaltung auf großes Interesse.DC-1500-V-MCCB, DC-1000-V-, 1500-V-Relais und DC-Lasttrennschalterwurden als strategische DC-Lösungen vorgestellt. DerDC-Lasttrennschalter mit 1500 V 4000 A lieferte die Lösung für denständig wachsenden globalen Markt der Hochleistungs-Energieerzeugung.Er machte insbesondere als weltweit erster Lasttrennschalter der4000-A-Klasse auf sich aufmerksam.Im Bereich der AC-Lösungen wurden intelligente Stromverteiler desUnternehmens mit integrierten ICT- und IoT-Technologien erstmals aufdem Weltmarkt eingeführt, die Sicherheitsrisiken selbstdiagnostizieren und vorbeugen. LSIS plant, seinen Anteil am globalenNieder- bis Mittelspannungsstrommarkt mit der Einführung seinerintelligenten Stromverteiler konsequent auszubauen.Modulares PCS für ESSBeim maßgeschneiderten und für mittelgroße bis große Leistungenausgelegten ESS-PCS-Produkt "LSIS Modular Scalable PCS" handelt essich um ein von LSIS unternehmensintern entwickeltes Produkt. Eswurde auf der Grundlage der globalen Produktionsstandards desUnternehmens in der Kategorie Industrieumrichter, einschließlichLeistungswandlungstechnologie und drehzahlgeregelter Technologie zurSenkung des Energieverbrauchs, entwickelt.Das Unternehmen stellte auch die ESS PCS-Produkte von LS EnergySolutions (ehemals Parker-Hannifin ESS Businesses vor der Übernahmedurch LSIS) vor, die für einen synergetischen Effekt auf demWeltmarkt sorgen sollen. Der "PowerBRiC" verfügt über eine Leistungvon 125 kW und erfüllt die Anforderungen bis zur MW-Klasse. Er setztsich aus 19-Zoll-Rackformationen zusammen, die an die Anforderungenund Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können.www.lsis.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/845010/LSIS_HM2019.jpgPressekontakt:LSIS Co.LtdHye-won(Hazel) Leehleeb@lsis.com+82-2-2034-4167Original-Content von: LSIS, übermittelt durch news aktuell