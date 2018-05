LSH legt leicht zu / Wachstum durch Beteiligung an Halo Foods, zufriedenstellendes Teegeschäft

Seevetal (ots) - Die Laurens Spethmann Holding (LSH) verzeichnetfür das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 483 Millionen Euro. DieErlöse des Familienunternehmens, das zu den führenden TeeanbieternEuropas gehört, liegen damit um circa drei Prozent über demVorjahresergebnis von 470 Millionen Euro. Das Umsatzwachstum deseuropaweit tätigen Unternehmens basiert im Wesentlichen auf denpositiven Entwicklungen der Geschäftsbereiche Tee und der Beteiligungam britischen Riegelproduzenten Halo Foods. Im Geschäftsfeld Tee, dasfür 70 Prozent des Gesamtumsatzes steht, lag das Ergebnis leicht überden Erwartungen, insbesondere getrieben durch die TraditionsmarkeMeßmer. Für 2018 erwartet das Unternehmen weiterhin ein moderatesWachstum.Im Ausland trugen die auf Tee spezialisiertenTochtergesellschaften Pagès in Frankreich und die MILFORD Moskau inRussland zum Geschäftserfolg bei. Beide Gesellschaften verzeichnetentrotz schwieriger Marktumstände eine erfreuliche Entwicklung. DasGeschäftsfeld Müsli- und Cerealienriegel trug 2017 mit 14 Prozent zumLSH-Umsatz bei. Das entspricht einem Zuwachs von einem Prozentgegenüber dem Vorjahr.In der dritten Unternehmenssparte, dem Geschäftsfeld Cerealien mitder Tochtergesellschaft Nordgetreide, an der die LSH zu 50 Prozentbeteiligt ist und das für 16 Prozent des LSH-Umsatzes steht, konntedas Wachstum der letzten Jahre nicht fortgesetzt werden. Der Absatzgegenüber dem Vorjahr war leicht rückläufig. AlternativeWachstumsoptionen werden derzeit analysiert.Insgesamt blickt die LSH auf ein stabiles, durch leichteUmsatzzuwächse gekennzeichnetes Geschäftsjahr 2017 zurück. 14Millionen Euro wurden in die Infrastruktur und den Ausbau derProduktionsstätten investiert und für 2018 ist eine ähnlicheGrößenordnung geplant.Pressekontakt:MuthKommHopfensack 1920457 HamburgTelefon: 040 307070707Fax: 040 307070701E-Mail: jochen.muth@muthkomm.deOriginal-Content von: Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell