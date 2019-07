LSC Communications: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie LSC Communications, die im Segment "Kommerzielles Drucken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.07.2019, 18:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 1.41 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses LSC Communications auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der LSC Communications von 1,41 USD ist mit -80,17 Prozent Entfernung vom GD200 (7,11 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,37 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -67,73 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der LSC Communications-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über LSC Communications in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über LSC Communications wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet LSC Communications höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 27,59 Prozentpunkte (29,89 % gegenüber 2,3 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".