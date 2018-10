LPZ GmbH übernimmt Online-Shop Danato von Gruner + Jahr (FOTO)

Hannover (ots) -Die LPZ GmbH aus Hannover kauft mit "Danato" und dem dazugehörigenOnline Shop eine der bekanntesten digitalen Marken imGeschenke-Bereich. Mit Beginn des Oktobers ist die Übernahme vombisherigen Eigentümer Gruner + Jahr abgeschlossen.Als Hersteller von edlen, personalisierbaren Geschenkartikelngliedert das norddeutsche Unternehmen die Marke Danato(www.danato.com) in sein Markenportfolio ein. Dadurch wird diebisherige Erfolgsgeschichte von Danato fortgeschrieben und bekommtzusätzlich einen neuen Schwerpunkt. Vornehmlich als Handelsplattformfür ausgefallene Geschenkideen bekannt, soll unter der Marke Danatonun auch ein ganz eigenes Produktportfolio vermarktet werden. DazuLPZ Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Die Marke Danato genießt einhohes Ansehen im europäischen Geschenke-Markt. Sie eignet sich daherhervorragend als Branding für ein vielseitiges Portfolio an ganzindividuellen Produkten zu verschiedenen Geschenkeanlässen".Neben der vornehmlich im Schmuckbereich positionierten Marke"Gravado" (www.gravado.de) und der bekannte Glasartikel-Marke"Amavel", verfügt LPZ nun über eine weitere bekannte Marke, die fürein umfangreiches Sortiment an Geschenkartikel aus Holz, Schiefer undKeramik stehen wird. Den Online-Shop wird das hannoverscheUnternehmen unter Danato.com weiterführen - dabei das Sortimentdeutlich spezifischer und zielgruppenfokussierter ausbauen als zuvor.Über die LPZ Handelsgesellschaft mbH:Die 2011 gegründete LPZ Handelsgesellschaft mbH entwickelt undproduziert hochwertige und edle Geschenkartikel. DasHerstellersortiment umfasst diverse Produktklassen angefangen beiSchmuck über Glas- und Keramikwaren bis hin zu edlen Holzartikeln.Zum Markenportfolio des hannoverschen Unternehmens zählen u.a.Gravado, Amavel, Casa Vivente und Danato.Presseportal: https://lpz.pressloft.com/home.phpPressekontakt:presse@lpz-gmbh.deOriginal-Content von: LPZ Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell