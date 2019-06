LPL Financial Holdings Inc: Lohnt sich das?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert LPL Financial Holdings Inc per 15.06.2019, 20:19 Uhr bei 83,88 USD. LPL Financial Holdings Inc zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Unser Analystenteam hat LPL Financial Holdings Inc auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der LPL Financial Holdings Inc-RSI ist mit einer Ausprägung von 50,27 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 46,44, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der LPL Financial Holdings Inc wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LPL Financial Holdings Inc vor. Das Kursziel für die Aktie der LPL Financial Holdings Inc liegt im Mittel wiederum bei 85,2 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 83,88 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 1,57 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der LPL Financial Holdings Inc insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt LPL Financial Holdings Inc mit einer Rendite von 22 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,43 Prozent. Auch hier liegt LPL Financial Holdings Inc mit 12,57 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.