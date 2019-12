LPL Financial Holdings Inc: Kaufen, verkaufen oder halten?

LPL Financial Holdings Inc weist am 17.12.2019, 14:28 Uhr einen Kurs von 93.36 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Investment Banking & Brokerage" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir LPL Financial Holdings Inc auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,08 % ist LPL Financial Holdings Inc im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,07 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,99 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,61 liegt LPL Financial Holdings Inc unter dem Branchendurchschnitt (64 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 32,44 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die LPL Financial Holdings Inc-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 91,2 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (93,49 USD) ausgehend um -2,45 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält LPL Financial Holdings Inc von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.