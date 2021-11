LPL Financial Holdings Inc Aktie: Bitte nicht vergessen!

Für die Aktie Lpl Financial Holdings Inc stehen per 02.11.2021, 04:34 Uhr 164.02 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Lpl Financial Holdings Inc zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Unsere Analysten haben Lpl Financial Holdings Inc nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Lpl Financial Holdings Inc für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Lpl Financial Holdings Inc für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Lpl Financial Holdings Inc insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Lpl Financial Holdings Inc-Aktie ein Durchschnitt von 143,34 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 164,02 USD (+14,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 157,14 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Lpl Financial Holdings Inc ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Lpl Financial Holdings Inc erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Lpl Financial Holdings Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 159,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (164,02 USD) könnte die Aktie damit um -2,65 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Lpl Financial Holdings Inc-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.