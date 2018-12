LPL Financial Holdings Inc: Achtung, lieber Anleger!

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert LPL Financial Holdings Inc per 30.11.2018 bei 64,17 USD. LPL Financial Holdings Inc zählt zu "Investment Banking & Brokerage".

Unsere Analysten haben LPL Financial Holdings Inc nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. LPL Financial Holdings Inc weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,56 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Asset Management") von 5,01 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,46 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,76 ist die Aktie von LPL Financial Holdings Inc auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Asset Management" (35,89) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die LPL Financial Holdings Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die LPL Financial Holdings Inc-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 75,38 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,46 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (64,17 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält LPL Financial Holdings Inc somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.