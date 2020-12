LPKF Laser: Ist das jetzt der Anfang vom Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Was ist denn hier los? Der Liebling der Anleger der vergangenen Wochen kommt heute kräftig unter die Räder. Der im TecDax gelistete Hersteller und Entwickler von Lasersystemen war zuletzt komplett explodiert. Die Aktie notierte Ende Oktober noch unter 16 Euro und verteuerte sich in den vergangenen acht Wochen auf über 30 Euro. In der Spitze notierte der Kurs sogar bei 30,30 Euro. Heute jedoch bricht der Kurs mit einem Minus von vier Prozent regelrecht ein…

Zählt LPKF Laser nach der Rallye auch 2021 zu den größten Favoriten oder ist das heute der Beginn einer Abwärtstrendwende? Welche Aktien das größte Potenzial haben, können Sie hier nachlesen.

Das operative Geschäft bei LPKF Laser läuft ganz gut. Die Planzahlen für 2021 sollten erreicht werden und mit dem selbst entwickelten Laser Induced Deep Etching-Verfahren könnte LPFK 2021 der ganz große Wurf gelingen. Im TecDax ersetzte die Aktie im Oktober die insolvente Wirecard, was zu kräftig steigenden Aktienkursen geführt hatte. Aber ob sich diese Entwicklung auch 2021 fortsetzt oder ob wir heute die mittelfristige Abwärtstrendwende gesehen haben…

